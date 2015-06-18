Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета на СТВ

Что сегодня делать с модой на высокие каблуки? Как вести себя женщине?

Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета:

На самом деле высокий каблук - не есть хорошо для стопы женщины. Дело в том, что чем выше каблук, тем больше идет нагрузка на переднюю часть стопы. Предположим, если в обуви каблук 2 см., то 50% нагрузки распределяется на пятку, и 50% - на переднюю часть стопы, а если обувь имеет каблук 8-10 см., - то на переднюю часть стопы идёт уже 85% нагрузки и только 15 остаётся на пятку. Но 10 см. - еще не предел, и если каблук ещё больше, то практически получается, что женщина ходит на цыпочках. А если вся нагрузка идет на переднюю часть стопы, то при наличии каких-то предрасположенностей строения стопы и наследственных факторов, все это с течением времени может реализоваться в не очень хорошую деформацию.

Берут ли в армию сегодня с плоскостопием.

Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета:

Сегодня в армию берут с продольным плоскостопием I-ой и II-ой степени. Основанием для освобождения от армии является продольное плоскостопие III степени.

Какие проблемы несет в себе эта болезнь - плоскостопие?

Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета:

Одной из важнейших функций стопы является амортизационная функция стопы. Если стопа устроена правильно, плоскостопия нет, она хорошо выполняет эту функцию и эти толчковые нагрузки не передаются на все вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата. Если же есть выраженное продольное плоскостопие, амортизационная функция резко нарушена и все эти толчки передаются на вышележащие отделы: тазобедренный сустав, позвоночник и даже голову.

Какие проблемы может доставить обувь, если она неправильно подобрана?

Евгений Михнович, доцент кафедры ортопедии Белорусского государственного медицинского университета:

Обувь должна быть не сильно свободной, и не сильно тесной. Обувь должна быть как раз по размеру. Обувь должна иметь какую-то амортизирующую подошву. Это тоже важно.