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Есть ли риск, что гости и участники II Европейских игр привезут опасный вирус?

12 июня 2019 10:24
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Нет ли риска, что участники соревнований и гости привезут в Беларусь какой-то вирус, узнали в программе «Большой город».

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:
Санитарно-эпидемиологической службой города в период подготовки к Европейским играм был проанализирован личный статус всех работников-операторов питания, всех работников гостиниц, которые будут принимать гостей в столице, а также волонтёров, которые будут работать на Европейских играх. Мы оценили этот статус и там, где необходимо, провели профилактические мероприятия, в частности, привили население.

# Здоровье # Здоровье # Светлана Ермак # Фотофакт # Здоровье

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