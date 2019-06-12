Есть ли риск, что гости и участники II Европейских игр привезут опасный вирус?

Нет ли риска, что участники соревнований и гости привезут в Беларусь какой-то вирус, узнали в программе «Большой город».

Светлана Ермак, заместитель главного государственного санитарного врача г. Минска:

Санитарно-эпидемиологической службой города в период подготовки к Европейским играм был проанализирован личный статус всех работников-операторов питания, всех работников гостиниц, которые будут принимать гостей в столице, а также волонтёров, которые будут работать на Европейских играх. Мы оценили этот статус и там, где необходимо, провели профилактические мероприятия, в частности, привили население.