«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах

Новости Беларуси. В ожидании пополнения. Столичные роддома открыли свои двери для будущих родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всю неделю специалисты будут рассказывать о подготовке к родам и делиться профессиональным опытом. За советами психологов и юристов пришли как будущие родители, так и те, кто проходит этот ответственный путь уже не первый раз. Специальные игровые зоны подготовлены для детей.

Будущие родители:

Расскажут про детей, про то, как будут проходить роды, про питание. Я думаю, страшно уже не будет. Тем более, что у меня вторые роды. Опыт уже есть.

Светлана Манышева, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Цель этой акции – показать наши родильные дома, что ни собой представляют на современном этапе. И приблизить наши родильные дома к семьям.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Выступят дерматологи, они расскажут про период новорожденности, как ухаживать за детками. Выступят стоматологи, расскажут про проблемные первые зубки.

Первый день собрал вместе несколько десятков семей. Для них провели экскурсии по палатам, так что будущие мамы и папы могут заранее увидеть место, где, возможно, родится их ребёнок.