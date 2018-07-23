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«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах

23 июля 2018 17:40
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Новости Беларуси. В ожидании пополнения. Столичные роддома открыли свои двери для будущих родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-1

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-3

Всю неделю специалисты будут рассказывать о подготовке к родам и делиться профессиональным опытом. За советами психологов и юристов пришли как будущие родители, так и те, кто проходит этот ответственный путь уже не первый раз. Специальные игровые зоны подготовлены для детей.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-6

Будущие родители:
Расскажут про детей, про то, как будут проходить роды, про питание. Я думаю, страшно уже не будет. Тем более, что у меня вторые роды. Опыт уже есть.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-9

Светлана Манышева, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Цель этой акции показать наши родильные дома, что ни собой представляют на современном этапе. И приблизить наши родильные дома к семьям.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-12

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Выступят дерматологи, они расскажут про период новорожденности, как ухаживать за детками. Выступят стоматологи, расскажут про проблемные первые зубки.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-15

Первый день собрал вместе несколько десятков семей. Для них провели экскурсии по палатам, так что будущие мамы и папы могут заранее увидеть место, где, возможно, родится их ребёнок.

«День открытых дверей» проходит в столичных роддомах-18

А лучший роддом столицы выберут в конце недели сами по результатам интернет-голосования.

# Рождаемость в Беларуси # Здоровье # Светлана Манышева # Ирина Иконостасова # Фотофакт

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