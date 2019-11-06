Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет продолжения. У каждого человека. У каждого рода. У каждой страны.

Кабинет УЗИ. Этот малыш еще не родился. Но маме уже показывают будущего члена семьи.

О первых аппаратах УЗИ рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Конечно, у современнейшего оборудования совсем другие функции. Но как не подарить такие радостные мгновенья счастливой маме.

Это раньше УЗИ для беременных было роскошью – аппаратов попросту не было в медучреждениях. По факту узнавали не только пол ребенка. Такой диагностический пробел – огромный риск и для здоровья матери, и для жизни малыша.

В Москве аппараты УЗИ начали появляться с 1980, в Минске – с 1984 года. И только начали появляться.