Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет продолжения. У каждого человека. У каждого рода. У каждой страны.
Судьба страны и судьба человека. Такой разный масштаб, но столько аналогий, и такие схожие сценарии. Линия жизни начинается с рождения. Без него нет будущего, нет продолжения. У каждого человека. У каждого рода. У каждой страны.
О первых аппаратах УЗИ рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Кабинет УЗИ. Этот малыш еще не родился. Но маме уже показывают будущего члена семьи.
Конечно, у современнейшего оборудования совсем другие функции. Но как не подарить такие радостные мгновенья счастливой маме.
Это раньше УЗИ для беременных было роскошью – аппаратов попросту не было в медучреждениях. По факту узнавали не только пол ребенка. Такой диагностический пробел – огромный риск и для здоровья матери, и для жизни малыша.
В Москве аппараты УЗИ начали появляться с 1980, в Минске – с 1984 года. И только начали появляться.
До того момента, пока каждая беременная за 9 месяцев может в любой клинике несколько раз пройти тщательное обследование – годы. Годы тотального переоснащения и развития белорусской гинекологи и акушерства.
Это генетическое УЗИ. Его делают на ранних сроках беременности. 3D изображение. Вот так выглядит малыш на 16-й неделе. Современные аппараты настолько высокой четкости, что при увеличении, позволяют рассмотреть любую мелкую деталь.
Наталья Ивушкина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
На маленьких сроках мы оперируем, измеряем структуры до 10 долей миллиметра и зачастую эти десятые доли решают чью-то судьбу.
Подробности – в видеоматериале