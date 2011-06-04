Чем полезно курение?

Только в этом году от болезней, связанных с курением, умрет 5 миллионов человек. 600 тысяч человек умрут от пассивного курения, т.е. от того, что они вынуждены вдыхать табачный дым. 30% раковых заболеваний вызывают сигареты. Каждые шесть секунд на планете умирает один курильщик.

ВРЕД КУРЕНИЯ

Людмила Константиновна Наройчик, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Легкие курильщика радикально отличаются от легких некурящего человека: абсолютно черный цвет. Так выглядит смола. Научно доказан факт, что никотин вызывает образование дополнительных сосудов. А образование в организме дополнительных сосудов притягивает образование различных опухолей.

В табачном дыму насчитывают более 4 тысяч видов химических соединений. И самые опасные соединения - те, которые имеют канцерогенный эффект. Это полициклические ароматические углеводороды. Стопроцентно доказано, что они провоцируют онкологические заболевания. Нитрозамины также являются канцерогенами. В табаке содержатся и радиоактивные вещества, и металлы, и окись углерода, т.е. Вся таблица Менделеева в четырех тысячах соединений.

Научно доказано, что курение молодой девушки приравнивается к отсутствию одного яичника.

Когда появились убедительные научные доказательства, что такие болезни как сердечно- сосудистые заболевания, онкологические заболевания, особенно рак легкого, рак мочевого пузыря, другие заболевания легких связаны именно с табакокурением, и когда было подсчитано, какое количество жертв связано с этим человеческим пороком, то мировое сообщество поняло, что надо объединяться.

Валентин Толкачев, руководитель школы самооздоровления:

Фактически 16 тысяч людей погибает от табака. В Афгане за 10 лет погибло около семисот белорусов. 700 за десять лет и 16 тысяч ежегодно. Так где идет война? Неужели это нельзя понять?

ВРЕД ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

Пассивный курильщик, находясь в одном помещении с активными курильщиками, в течение одного часа вдыхает такую дозу вредных веществ, которая равносильна выкуриванию половины сигареты.

Валентин Толкачев:

Если человек травится, то он травит себя, детей, собаку и даже рыбку в аквариуме.

Жена курильщика так же раком болеет, как и он. Может в меньшей степени, а дети не развиваются физически.

Татьяна Щедрина, руководитель кружка здорового образа жизни:

Человек хуже успевает в школе в результате того, что травятся родители. У ребенка поступает табак в организм, он его вдыхает просто. В первую очередь взрослым стоит задуматься, надо ли нам травить себя табаком.

Людмила Наройчик:

Запрет на курение в общественных местах рассчитан не столько на курящих, сколько на некурящих людей, чьи права не должны ущемляться. Люди должны дышать чистым воздухом и не подвергаться курению, особенно на рабочих местах. И даже у нас в стране, когда проводили социологические опросы, больше 50% людей заявило, сто они не хотят подвергаться воздействию вторичного табачного дыма, находясь в общественных местах.

КУРЕНИЕ ДЕТЕЙ

Чем взрослее человек становится, тем меньше у него шансов попасть в сети пагубной зависимости, в то время как подростки и молодежь являются основной группой риска в этом отношении. Чаще всего первое близкое знакомство ребенка с сигаретой происходит в период от 12 до 15 лет. Тот самый переходный возраст, когда сигарета может восприниматься как запрещенное удовольствие или символ зрелости.

Татьяна Щедрина:

Детям я говорю следующее: для того чтобы утвердиться в любой компании надо быть личностью, надо найти у себя те качества, с помощью которых ты сможешь стать лидером в компании. И не надо прибегать к отравляющим веществам и наркотикам, чтобы в этом обществе утвердиться.

Детям нужно говорить правду о табаке. Обязательно говорить правду и показать к чему это может их привести. И взрослые должны быть трезвыми и здоровыми. Тогда дети будут с нас брать пример.



Людмила Наройчик:

Вот эта такая гламурная пачечка сигарет. В придачу к ней такая же гламурненькая зажигалка. И молодая девушка, которая не знает, какой вред ей приносит табакокурение, не задумывается даже об этом. Конечно, ей лестно и даже престижно взять в руки такую пачку сигарет.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ: «СНАЧАЛА ЧИСТИМ БАШКУ, ПОТОМ ЧИСТИМ КИШКУ»

Изо дня в день работая со своим сознанием и подсознанием человек обретает психологический иммунитет к поведению, разрушающему здоровье. К примеру, меняет программу курения на программу ведения трезвого образа жизни.

Татьяна Щедрина:

Все надо называть своими именами. И кто-то на курсах у нас придумал такую поговорку: «Курить бы рад, травиться тошно». И называть надо правильно. Не пойдем покурим, а пойдем потравимся. Хорошо надо писать перед сном, потому что все написанное перед сном усиливается в сто раз.

Валентин Толкачев:

Человек пишет на ночь в предсонном состоянии. А написанное на ночь усиливается во сто крат. Написал раз, написал два, и утром идет подвижка.

Мы четко меняем сознание в трех позициях. Первая: ваши отношения к табаку, к табачнику и к табачной ситуации. После курса благодаря лекции, записыванию в дневники меняется этот вектор на 180 градусов. Табак - это отрава. Это яд-наркотик. Теперь к табачнику. Его обманули, он уже втянулся в это дело. Ему надо каким-то образом помочь только через его изменение. И вот когда человек это все понимает, то у него уже другое отношение.

Очистка организма: у нас тезис «сначала чистим башку, потом чистим кишку». Здоровый образ жизни, закаливание, туристские походы, вечера отдыха и т.д. В среду себе подобных человек попадает и уже совсем по-другому на это смотрит.

Ученик школы самооздоровления:

До 89-го года я все время пытался избавиться от зависимости. Это было так тяжело. И вот я услышал от Валентина Андреевича Толкачева, что пора избавляться. Вот уже 22 года как я веду здоровый образ жизни.

Ученик школы самооздоровления:

Вот этот метод самодисциплинирует и наводит в голове порядок. Окружение у меня было чисто курящее и пьющее, и вот когда посмотришь на них, пойдешь покуришь. Классная компания, я люблю их всех. И все хорошо. Но когда ты выходишь из этого, хочется помочь всем.

Ученик школы самооздоровления:

Начали уходить из жизни близкие друзья, я теперь практически один остался. И все загубил табак и алкоголь. В 32-34 года людям отнимали ноги на почве табакокурения. А я хотел жить. И уже 17 с половиной лет моей полной трезвости я не ношу шарфика, не ношу перчаток, у меня нету шапки, я начал бегать марафоны. Я пробежал 9 марафонов и получил 9 медалей.