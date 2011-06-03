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Беларусь приостановила транзит в Россию овощей из стран Евросоюза

03 июня 2011 14:51
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Об этом сообщили в Минздраве нашей страны. Информация доведена до государственных пограничного и таможенного комитетов.

Меры приняты для стабилизации эпидемической ситуации и недопущения случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. В числе других профилактических мер — запрет на использование импортных сырых овощей для приготовления готовых блюд в детских садах, больницах и санаториях.

Усилен санитарно-карантинный контроль за пересекающими границу Беларуси пассажирами. Опасная кишечная инфекция выявлена уже в 13 странах. Вирус поразил более двух тысяч человек. 17 погибли. Установить источник заражения пока не удалось. Сейчас исследователи работают над созданием лекарства от вируса.

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# Здоровье

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