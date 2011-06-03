Беларусь приостановила транзит в Россию овощей из стран Евросоюза

Об этом сообщили в Минздраве нашей страны. Информация доведена до государственных пограничного и таможенного комитетов.

Меры приняты для стабилизации эпидемической ситуации и недопущения случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. В числе других профилактических мер — запрет на использование импортных сырых овощей для приготовления готовых блюд в детских садах, больницах и санаториях.

Усилен санитарно-карантинный контроль за пересекающими границу Беларуси пассажирами. Опасная кишечная инфекция выявлена уже в 13 странах. Вирус поразил более двух тысяч человек. 17 погибли. Установить источник заражения пока не удалось. Сейчас исследователи работают над созданием лекарства от вируса.

Немецкие ученые расшифровали геном кишечной палочки, унесшей жизни 18 европейцев