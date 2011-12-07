Белорусские хирурги провели уникальную операцию по глубокой стимуляции головного мозга, облегчающую симптомы болезни Паркинсона

Новости Беларуси, Минск. При содействии венгерских коллег наши специалисты впервые имплантировали в мозг человека, страдающего болезнью Паркинсона, два электрода. Они посылают импульсы на поврежденные участки, тем самым заглушая болевые синдромы у пациентов. Стоимость операции — несколько десятков тысяч долларов, но для белорусов она бесплатная.

Через несколько дней Леокадия Адамовна станет одной из первых в Беларуси пациенток с уникальной историей болезни. У женщины последние несколько лет прогрессирует недуг Паркинсона. Для нее предстоящая операция — единственная возможность поправиться, для белорусских хирургов — инновационная технология. И она, и они надеются на успех.

Юрий Шанько, заместитель директора Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

В зависимости от формы заболевания, особенно, если это диффузная форма, медикаментозное лечение малоэффективно, поэтому основная надежда таких пациентов на такие операции.

Из операционной попеременно раздается то русская, то английская речь. Отечественным хирургам помогали венгерские коллеги. Технология стоимостью в несколько десятков тысяч долларов на западе уже успешно опробована. В Беларуси сейчас нуждаются в таких операциях порядка 80 человек. При этом лечение для них бесплатно.

Андрей Танин, директор Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Люди теряют социальную адаптацию. Эта болезнь достаточно быстро может привести к инвалидности. Поэтому сегодня мы проводим новый вид высокотехнологичных дорогостоящих операций.

Особенность болезни Паркинсона в том, что способов полностью излечить недуг пока еще не придумали. Лекарственные препараты лишь облегчают некоторые симптомы. В то время как операция, которую сейчас проводят белорусские и венгерские хирурги позволяет блокировать патологию, облегчая пациенту боль и неприятные ощущения.

Глубокая стимуляция мозга, как ее называют хирурги — это когда в мозг на глубину в 12 сантиметров имплантируются два электрода. Они посылают электрические импульсы, воздействующие на поврежденные участки, тем самым заглушая болевые синдромы. Точность при этом самая что ни на есть хирургическая. Диаметр имплантатов — полмиллиметра.

Подготовка занимает приблизительно полтора часа. Сама операция длится в два раза больше. В самом конце пациенту под кожу вживляют небольшой нейростимулятор, управляющий электрическими импульсами.

Андрей Танин, директор Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Пациент сам, с учётом рекомендаций врача, сможет подбирать те стимулы, которые будут облегчать ему движения.

Юрий Шанько, заместитель директора Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

У каждого пациента свой режим. Подбор этих воздействий будет осуществлен индивидуально и уже далее пациент будет находиться под воздействием этих стимулятоов на протяжении ряда лет.

Помимо болезни Паркинсона данную технологию и оборудование белорусские нейрохирурги планируют использовать и для реабилитации больных с иными видами двигательных расстройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.