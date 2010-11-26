Барокамера в больнице скорой помощи Минска: отличная профилактика против рака

Сегодня отделение гипербарической оксигенации в больнице скорой помощи Минска работает круглосуточно. Сейчас здесь три барокамеры. За сутки под давлением здесь пролечивается около 25 человек. В первые минуты в камере происходит полная замена воздуха на кислород. А затем постепенно нагнетается давление. Сеанс длится сорок минут.

Метод гипербарической оксигенации – это лечение кислородом под давлением выше атмосферного. В своем зачаточном виде он появился еще лет триста назад, когда в Европе пытались оздоравливать сжатым воздухом состоятельных пациентов, сажая их в бочки. Уже тогда все признавали, что после таких процедур улучшался цвет кожи, укреплялись волосы и ногти. Кислород под давлением в критической ситуации первым применил голландский доктор Рене Боерема, который и считается основоположником метода, сообщает ctv.by со ссылкой «Рэспубліку».

Наталья Мищенко, заведующая отделением гипербарической оксигенации Минской больницы скорой помощи:

Маленькие дети находятся в барокамере вместе с мамой. Кроме пациентов нейрохирургических и инсультных отделений, к нам частенько направляют больных со сложными сочетанными травмами, ожогами, после операции, из реанимаций. Незаменима барокамера и в случаях отравления угарным газом или другими токсинами.

Российские коллеги сейчас рекомендуют барокамеру даже в качестве профилактики против новообразований, ведь для раковых клеток кислородное голодание – милое дело. Разработан даже метод, который сочетает лучевую терапию и гипербарическую оксигенацию. А западные исследователи доказали положительный эффект от лечения в барокамере детей, страдающих аутизмом.

Лечебный эффект начинается сразу же, как только мы меняем среду в барокамере, а стопроцентный кислород, попадая во все клетки организма, оживляет, очищает их. Заболев, организм либо целиком страдает от недостатка кислорода, например при инфаркте или инсульте, либо какая-то его часть – поврежденная в аварии нога. Кстати, барокамера в истории медицины спасла не одну конечность от ампутации, ведь в закрытой среде камеры кислород проникает в ткани в 4 раза активнее, чем в обычной атмосфере. Там, где есть травма, воспаление, почти всегда есть и отек, который мешает кислороду поступать в клетку. Она начинает страдать и задыхаться, а это означает недостаток энергии для какого-то органа. Если клетка дышит “полной грудью”, в ней вдобавок ко всему вырабатывается комплекс собственных антиоксидантов. В результате получается несколько эффектов: противовоспалительный, противоотечный, регенераторный, иммунокорригирующий, антигипоксический.

Чем раньше от начала острого процесса поставлен диагноз и начато лечение, тем ярче будет эффект, а последствия болезни или травмы меньше. К примеру, у человека, который отравился угарным газом, эффект от лечения в барокамере станет явным уже во время первого сеанса. На первых же минутах уходят головная боль, тошнота, нормализуется цвет кожи, выравнивается дыхание. Человек практически готов к выписке, сообщает ctv.by со ссылкой «Рэспубліку».

Наталья Мищенко, заведующая отделением гипербарической оксигенации Минской больницы скорой помощи:

В нашей больнице располагается единственное в городе токсикологическое отделение. Поэтому многих из тех, кого доставляют сюда в состоянии передозировки наркотиков, алкоголя, или тех, кто нечаянно вместо минералки выпил растворитель, мы в итоге видим у себя в барокамерах.