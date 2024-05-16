Артрит можно лечить медикаментозно или только с помощью операции? Ответил травматолог-ортопед
Термин «артрит» был введен еще в Древней Греции самим Гиппократом и использовался для обозначения любой суставной патологии. Суффикс «ит» в медицине обозначает воспаление. Сегодня установлено, что основной причиной развития хронических заболеваний суставов считается артрит.
Олег Бондарев, врач-травматолог-ортопед медицинского центра «Мерси»:
Воспаление синовиальной оболочки, переходящее в хрящи сустава, в которых затем происходит изменение, они меняют свою структуру, изнашиваются, и получается та картина, которая бывает. На сегодня заболевание называется остеоартрит. Он может быть острым, причина этому, как правило, – бактериальная, инфекционная составляющая, аутоиммунная и так далее. Или может быть хроническим, когда происходят генетические изменения у предрасположенных пациентов. Потому что не у всех людей развивается остеоартрит в той стадии, когда он обращается к врачу.
Наши суставы покрыты так называемой синовиальной оболочкой, которая увлажняет и защищает суставную поверхность кости. При артрите эта оболочка повреждается. В отличие от острого артрита, который быстро развивается и сопровождается резкой болью, хронический артрит прогрессирует постепенно.
Олег Бондарев:
Ранней стадией патологии суставов является все же болезненность при движении в крайних положениях, болезненность при пальпации или при ряде заболеваний, припухлости. Если мы говорим о поверхностно расположенных суставах, таких как коленный сустав, лучезапястный, локтевой, где нет больших мышечных массивов, которые маскируют форму этого сустава. Организм, как правило, производит избыточное количество синовиальной жидкости, защищая, амортизируя сустав. И это избыточное количество жидкости меняет форму, говорят: более круглый стал. Это тоже может быть одним из симптомов того, что в суставе есть процессы, которые требуют изучения.
Со временем наши суставы изнашиваются, хрящи становятся более хрупкими и не могут быстро восстанавливаться. К причинам хронического артрита относят возрастные изменения, наследственную предрасположенность, избыточный вес, также воспалительные процессы, которые нарушают кровоснабжение. К примеру, сахарный диабет.
Олег Бондарев:
Первое – это клинический осмотр пациента, рентгенология. Наиболее полезный и общий метод исследования, который позволяет нам дать общую картину относительно сустава. Также можем оценивать промежутки, которые находятся между костями. Это и есть толщина хряща, если мы говорим о суставных щелях. Костные разрастания, остеофиты, когда организм пытается увеличить площадь сустава, чтобы противостоять нагрузке, если есть патология в суставе. Мы можем увидеть уплотненные мягкие ткани. И также, если избыточное количество жидкости значительное, оно также будет видно на современном рентгене.
При отсутствии лечения заболевание будет прогрессировать и из начальной стадии перейдет в более сложную. Полностью вылечить хронический артрит невозможно. Однако при своевременном обращении к специалисту и грамотно подобранной терапии можно достичь длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни.
Олег Бондарев:
Достаточно эффективным является медикаментозное лечение. Плюс, как правило, если мы говорим о суставах, разгрузка суставов. Для верхней конечности это различные шины, ограничители движения. Для нижних конечностей – ходьба на костылях определенный промежуток времени, пока человек получает медикаментозную терапию. При нарушении структуры кости, когда изменилась ее форма, в этих случаях прибегаем к хирургическим методам лечения, потому что пациентов мучает хронический болевой синдром, имеются ограничения в движении. Чтобы вернуть человека к тем условиям быта, которым он привык, требуется, как правило, уже хирургия.
Помните, при наличии артрита в суставах любые движения, связанные с осевой нагрузкой – будь то бег или прыжки – крайне нежелательны. При физической активности движения должны быть плавными. Также специалисты не рекомендуют нагружать свой организм дополнительным отягощением – рюкзаками и переносом тяжестей.
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