Артрит можно лечить медикаментозно или только с помощью операции? Ответил травматолог-ортопед

Термин «артрит» был введен еще в Древней Греции самим Гиппократом и использовался для обозначения любой суставной патологии. Суффикс «ит» в медицине обозначает воспаление. Сегодня установлено, что основной причиной развития хронических заболеваний суставов считается артрит.

Олег Бондарев, врач-травматолог-ортопед медицинского центра «Мерси»:

Воспаление синовиальной оболочки, переходящее в хрящи сустава, в которых затем происходит изменение, они меняют свою структуру, изнашиваются, и получается та картина, которая бывает. На сегодня заболевание называется остеоартрит. Он может быть острым, причина этому, как правило, – бактериальная, инфекционная составляющая, аутоиммунная и так далее. Или может быть хроническим, когда происходят генетические изменения у предрасположенных пациентов. Потому что не у всех людей развивается остеоартрит в той стадии, когда он обращается к врачу.

Наши суставы покрыты так называемой синовиальной оболочкой, которая увлажняет и защищает суставную поверхность кости. При артрите эта оболочка повреждается. В отличие от острого артрита, который быстро развивается и сопровождается резкой болью, хронический артрит прогрессирует постепенно. Олег Бондарев:

Ранней стадией патологии суставов является все же болезненность при движении в крайних положениях, болезненность при пальпации или при ряде заболеваний, припухлости. Если мы говорим о поверхностно расположенных суставах, таких как коленный сустав, лучезапястный, локтевой, где нет больших мышечных массивов, которые маскируют форму этого сустава. Организм, как правило, производит избыточное количество синовиальной жидкости, защищая, амортизируя сустав. И это избыточное количество жидкости меняет форму, говорят: более круглый стал. Это тоже может быть одним из симптомов того, что в суставе есть процессы, которые требуют изучения.

Со временем наши суставы изнашиваются, хрящи становятся более хрупкими и не могут быстро восстанавливаться. К причинам хронического артрита относят возрастные изменения, наследственную предрасположенность, избыточный вес, также воспалительные процессы, которые нарушают кровоснабжение. К примеру, сахарный диабет. Олег Бондарев:

Первое – это клинический осмотр пациента, рентгенология. Наиболее полезный и общий метод исследования, который позволяет нам дать общую картину относительно сустава. Также можем оценивать промежутки, которые находятся между костями. Это и есть толщина хряща, если мы говорим о суставных щелях. Костные разрастания, остеофиты, когда организм пытается увеличить площадь сустава, чтобы противостоять нагрузке, если есть патология в суставе. Мы можем увидеть уплотненные мягкие ткани. И также, если избыточное количество жидкости значительное, оно также будет видно на современном рентгене.