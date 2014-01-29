Жительнице Минска прогулка с собакой могла стоить жизни: ее едва не убил кусок жести, отлетевший с крыши

В этом дворе Оксана гуляет со своей собакой уже много лет. Но вот однажды, такая прогулка могла женщине стоить жизни.

Первый день зимы для минчанки Оксаны Прянишниковой едва не стал последним. Женщина, как обычно, со своей собачкой Златой, вышла на вечерний променад. Ничто не предвещало беды. Животное сделало свои привычные дела, а Оксана присела на лавку. И вдруг среди ясного декабрьского неба прогремел гром. Увы, вызванный не природным явлением, а человеческой халатностью. Гремел лист жести, падающий с крыши пятого этажа прямо на Оксану со Златой.

Оксана Прянишникова:

Услышала звук сзади, как жесть летит, буквально несколько секунд – и мне на голову упал этот лист с крыши.

Соседка Оксаны по дому, Инесса Лешкова, слышала гром, но не знала откуда он. Впрочем, результаты его женщина увидела воочию. Возле Оксаны стоял испуганный парень, под ногами которого жалобно визжала Злата. Рядом лежал устрашающий летающий объект.

Инесса Лешкова, соседка:

Мальчишка был очень напуган. Он сказал мне: «Вот представляете, на моих глазах летел кусок крыши и упал моей соседке прямо на голову». Я подняла этот жестяной лист, он острый такой, что даже не по себе стало.

«Это жесть! – Мелькнуло в померкнувшем сознании Оксаны. Женщина плохо соображала и не понимала, отчего в глазах звезды.

Оксана Прянишникова:

Я слышать слышала, а ответить ничего не могла. Приехала скорая, доставили меня в 4 больницу, поставили диагноз "черепно-мозговая травма средней тяжести", пролежала 3 дня в больнице и ещё 15 дней амбулаторного лечения назначили под наблюдением невролога.

Заместитель директора строительной фирмы, выполняющей кровельные работы, недоуменно пожимает плечами. Мол, как такое могло случиться? Ведь все под контролем? Может Карлсон, который живет на крыше? Впрочем, скоро виновный был определен! Ветер! Безответственный ветер должен ответить за падение с крыши дома 4 по второму переулку Розы Люксембург, листа жести.

Александр, заместитель директора строительной организации, которая выполняет кровлю крыши:

Большие куски закрепляются, а мелкие части, кто за ними уследит? Возможно, ветер сорвал.

Но то, что упало на голову нашей героине, мелкой частью не назовешь. Кого винить и что требовать в данном случае пострадавшей?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае при производстве строительных работ должна быть обеспечена безопасность проведения строительных работ той организацией, которая эти работы проводит. В данной ситуации я бы посоветовала потребителю выяснить, какая организация ответственна была за проведение производства таких ремонтных работ. Потребитель имеет полное право обратиться с исковым заявлением в суд, где заявит требования по компенсации морального вреда в связи с тем, что был причинен вред здоровью и заявить требования на возмещение всех материальных затрат: на приобретение лекарств и т.д.

Теперь Оксана точно знает, что делать дальше. Во-первых, сходить в церковь... Если бы лист жести упал на ее голову не плашмя, а, например, ребром, то вряд ли бы она сегодня рассказала о своей истории. Мы уже не говорим о том, что на месте взрослой женщины мог быть ребенок. И во-вторых, женщина обязана, что называется, построить строителей. Последние должны прочно усвоить, что в их работе халатности нет места, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.