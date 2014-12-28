Жалоба на интернет-магазин МТС: только после обращения на СТВ в сервисном центре дали реальное заключение о состоянии телефона

Мобильный телефон он как пионерский галстук. Сперва гордо носишь, а потом люто ненавидишь. За что возненавидела свой телефон героиня этого сюжета расскажет Дарья Слепченко.

Имя Мартина Купера никому ничего не говорит. Но именно этот человек впервые поговорил по мобильному телефону. Случилось это в 1973 году в Нью-Йорке. Мы не знаем, о чем говорил Мартин, но имя его вошло в историю. Минчанка Наталья, как и многие из нас, без мобильного жить не может. И спать спокойно с некоторых пор тоже.

Наталья:

Я приобрела телефон мобильный через интернет-магазин. Магазин МТС, то есть официальный магазин. Через две недели он перестал работать. Когда я позвонила в интернет-магазин, мне сказали: подъезжайте в любой сервисный центр и там решайте свою проблему.

Наталья послушно отправилась в сервисный центр, хотя закон позволяет потребителю оставить и продавцу вышедший из строя гарантийный товар, и уже продавец, в свою очередь, отправляет последний в сервисный центр.

Наталья:

Когда я подъехала в сервисный центр, мне сказали: нужна экспертиза, которая подтвердит, что я, так сказать, его не сама сломала.

Мастер равнодушно принял телефон и назначил срок.

Наталья:

Я забрала телефон, стала им пользоваться. Через три дня ситуация повторилась. Один в один. Точно такая же. То есть телефон у меня абсолютно перестал работать. Он не включается. Ничего.

Наталья уже по проторенной дорожке отправилась в сервисный центр «АльфаLab». Увы, история повторилась. Снова мастер заявил, что телефон исправен и заключение о браке он не выдаст. Но, согласитесь, периодически работающий телефон серьезно действует на нервную систему.

Наталья:

Я хочу вернуть этот телефон, но я не могу прийти в магазин, потому что мне нужна экспертиза. А экспертиза пишет, что он исправен.

Наталья уверена, что дело здесь нечисто. Как мастер может говорить об исправности телефона, если оказавшись в руках у хозяйки, он постоянно барахлит.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации, если потребитель не согласен с выводами технического заключения сервисного центра либо с актом экспертного заключения, соответственно, потребитель в праве оспорить такое заключение и обратиться в стороннюю независимую экспертную организацию и провести экспертизу такого мобильного телефона самостоятельно.

Выяснить, что же на самом деле произошло с абсолютно новым, не имеющим никаких механических повреждений, мобильным телефоном можно было одним способом: направиться прямиком в сервисный центр «АльфаLab» и попросить провести повторную экспертизу прямо при нас.

Наталья:

Когда они стали искать в компьютере, эту покупку они не нашли, она не зафиксирована получилась. И они мне сказали: давайте вы тогда едьте сами, без посредников, без магазина, вы просто поедете сами и привезете нам это заключение.

Большой вопрос, почему сотрудники магазина МТС так и не нашли зафиксированный факт покупки такого телефона в базе данных?

А если факта данной покупки не зафиксировано, как компания планировала поменять Наталье телефон с дефектом на новый или вернуть потраченные на него деньги?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если по факту проведения экспертизы будет установлено, что дефект является производственным, то, соответственно, в дальнейшем, потребитель в праве предъявить претензии продавцу вплоть до расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы и при этом потребовать возмещение своих убытков за производство экспертизы самостоятельно.

Единственное, чего уже месяц хочет Наталья – разрешения ситуации. Жить в 21 веке, веке коммуникаций и технологий, без сотовой связи невыносимо! Руководство сервисного центра учитывая пикантность ситуации решилось еще раз проверить телефон на предмет его исправности.

Евгений, мастер сервисного центра «АльфаLab»:

Нет никаких механических повреждений платы, никаких следов попадания влаги. Телефон в этом плане в порядке. Я могу сказать, что соблюдены все гарантийные условия, нарушений по эксплуатации нет, попаданий влаги нет. Плата не деформирована.

Это все замечательно. Ведь очень часто именно в сервисных центрах заявляют клиенту, что было залитие или удар. И плакали денежки. Здесь все иначе.

Алексей Гродников, директор сервисного центра «АльфаLab»:

Проверка качества показала, что в аппарате соблюдены все гарантийные условия, была зафиксирована неисправность, то, что аппарат не загружается. Мы, как сервисная организация, могли бы предложить гарантийную SVOB замену. Что это такое? Это замена системной платы аппарата.

Любопытно все же, а почему общий язык был найден только в присутствии телекамеры? Что мешало доселе? Все хорошо, что хорошо кончается. Только вот кончается ли? Наталье предстоит еще один путь, уже непосредственно к продавцу.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если же продавец отказывается в досудебном порядке удовлетворять требования потребителя, то потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно в праве заявить требования о взыскании и компенсации морального вреда и, соответственно, неустойки в размере одного процента за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке.

Казалось бы, на все вопросы мы здесь ответили, но осадок остался. А что если бы не наше вмешательство? Смогла ли бы Наталья самостоятельно отстоять свои права? Смогла ли бы добиться, наконец, реального заключения экспертов? Не уверены.

И это, заметьте, мы говорим не о серой продаже через сомнительный интернет-магазин и не о подвальной лавке, где телефоны ремонтируют на колене, а о вполне серьезном продавце и не менее серьезном сервисном центре.