Жалоба на Интернет-магазин: холодильник ломался несколько раз после ремонта

Люди делятся на тех, кто открывает холодильник, чтобы достать оттуда продукты и на тех, кто его открывает, чтобы помечтать. Герои этого сюжета, глядя на свой холодильник, впадают в ярость.

Когда в марте 2014 года супруги Макаревич из Минска заказали в Интернет-магазине холодильник, они рассчитывали, что он по праву займет главное место в квартире! А главное место, как известно, — кухня. Однако скоро из большого белого друга агрегат превратился в заклятого врага.

Любовь Макаревич:

Холодильник у нас проработал чуть больше полугода. Он поломался, стал замораживать целиком и полностью всё в холодильнике.

Система циркуляции воздуха No Frost в переводе означает «без инея». Благодаря ей на стенках холодильной камеры не образуется лед, а одинаковая температура поддерживается по всему пространству. Именно эта функция однажды дала сбой. Холодильник превратился в морозильник. В сервисном центре холодильник приняли как родной и восстановили поломку. Впрочем, супруги утверждают, что попутно мастера поломали крышку.

Любовь Макаревич:

Поработал он недолго, то есть опять сломался холодильник. На что я опять позвонила на горячую линию, мне ответили опять: Ждите, мы закажем плату, приедем и вам сделаем.

Прошла неделя-другая, но никто, похоже, и не собирался приструнить отмороженный, живущий по своему режиму, холодильник. За это время он, словно яблоко раздора, настроил друг против друга всех членов семьи Макаревич. Поняв, что в доме виноватых нет, решили искать их в другом месте, а именно, в Интернет-магазине.

Любовь Макаревич:

Стали с ними созваниваться, они приехали еще раз, еще раз забрали. После некоторого времени они нам опять привозят, мы на кухне включаем его, он не работает, мы его тут же назад возвращаем. Через неделю они нам его назад возвращают, говорят: Он исправен и работает. В итоге мы оставили его дома и стали им пользоваться.

Недолго музыка играла. Холодильник вновь стал вести себя неадекватно, что неудивительно.

По печальной статистике, каждый второй клиент Интернет-магазина сталкивается с проблемами при заказе того или иного товара.

Любовь Макаревич:

И опять стала та же поломка: моргает табло, сутками он работает, не выключается. На что в 3 раз мы обратились в Интернет-магазин и сервис. В итоге документы они перепутали, совершенно чужие нам вернули. Мы не знаем, где наши документы на холодильник.

Зачастую продажи по Интернету осуществляются за иностранную валюту, а вот выдачу чеков некоторые магазины предпочитают и вовсе игнорировать.

Леонид Макаревич:

И чек нам никакой не выдали. Вообще никакой. Потом, как у нас начались все дела с холодильником, она спрашивает: Где ваш кассовый чек?. Нам его никто не давал. А кто его может дать, если нам его продали за иностранную валюту?

Иностранная валюта — это уже совсем другая песня. Шансон, можно сказать. Мы же пока слушаем попсу типа «Синий, синий иней, лег на провода...» И в нашем случае работает закон «О защите прав потребителей».

Андрей Шимонович, юрист:

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если эти недостатки не были оговорены продавцом при продаже, в праве по своему выбору заявить одно из последующих требований: это потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, потребовать размерного уменьшения покупной цены приобретенного товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара.

Учитывая полугодовую мороку с агрегатом типа холодильник, на семейном совете Любовь и Леонид приняли решение, что такой товар им больше не нужен. Пусть продавец вернет деньги. И надо сказать, основания у них для этого есть. В случае если недостаток проявляется вновь после его устранения, то можно говорить, что он является существенным, и это позволяет такой товар вернуть продавцу. Порядок возврата установлен пунктом 4 статьи 27 в законе «О защите прав потребителей».

Андрей Шимонович, юрист:

Потребитель по требованию за счет продавца должен вернуть названный товар ненадлежащего качества. Следует отметить, что потребитель при возврате товара в праве вернуть товар без потребительской тары (упаковки). Для защиты своих прав он в праве обратиться непосредственно в суд или обратиться в суд через общество по защите прав потребителей.

При любом раскладе слово за магазином. Если оно будет не в пользу Макаревичей, им придется прогнуть мир под себя или самостоятельно, или с помощью юристов одного из обществ по защите прав потребителей. А им только дай пищу.

И в завершение сюжета несколько слов из личного опыта: Холодильник — это единственный друг, который понимает тебя поздней ночью.

Надеемся, очень скоро семья Макаревичей обзаведется новым другом. Более надежным.