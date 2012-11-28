В Беларуси обсуждают ужесточение мер по противодействию коррупции

Новости Беларуси. Меры по противодействию коррупции обсуждают эксперты в Минске. В первом республиканском семинаре принимают участие работники Следственного комитета, МВД и других ведомств, представители исполкомов, а также крупнейших предприятий страны.

Одна из тем встречи - организация контроля. С начала года в Следственном комитете рассмотрели свыше шестисот уголовных дел, связанных с подобными нарушениями. Чаще всего факты коррупции фиксировались в сфере промышленности, экономики и лесного хозяйства.

Андрей Швед, первый заместитель председателя Следственного Комитета Республики Беларусь:

Есть сложности, некоторые руководители не до конца понимают важность данной проблемы, но вместе с тем, эти вопросы решаются, есть определенные правовые рычаги и механизмы, которые нам позволяют добиваться принятия действенных мер. В этом направлении мы работаем.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Создать максимальные условия, которые бы не допускали совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Это главная цель. Коррупция, мы считаем, в том числе, нужно бороться не только уже на конечной стадии, когда уже совершены коррупционные правонарушения, преступления, безусловно, начинать на более ранней стадии, стадии профилактики и предупреждения, в том числе и совершенствуя законодательство.