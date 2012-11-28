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В Беларуси обсуждают ужесточение мер по противодействию коррупции

28 ноября 2012 10:49
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Новости Беларуси. Меры по противодействию коррупции обсуждают эксперты в Минске. В первом республиканском семинаре принимают участие работники Следственного комитета, МВД и других ведомств, представители исполкомов, а также крупнейших предприятий страны.

Одна из тем встречи - организация контроля. С начала года в Следственном комитете рассмотрели  свыше шестисот уголовных дел, связанных с подобными нарушениями. Чаще всего факты коррупции фиксировались в сфере промышленности, экономики и лесного хозяйства. 

Андрей Швед, первый заместитель председателя Следственного Комитета Республики Беларусь:
Есть сложности, некоторые руководители не до конца понимают важность данной проблемы, но вместе с тем, эти вопросы решаются, есть определенные правовые рычаги и механизмы, которые нам позволяют добиваться принятия действенных мер. В этом направлении мы работаем.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Создать максимальные условия, которые бы не допускали совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Это главная цель. Коррупция, мы считаем, в том числе, нужно бороться не только уже на конечной стадии, когда уже совершены коррупционные правонарушения, преступления, безусловно, начинать на более ранней стадии, стадии профилактики и предупреждения, в том числе и совершенствуя законодательство.

# Коррупция

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