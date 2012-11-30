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Французский суд снял вину с американской авиакомпании за катастрофу

30 ноября 2012 10:55
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Новости Франции. Апелляционный суд Франции снял вину с американской авиакомпании «Континентальные авиалинии» за катастрофу с самолетом «Конкорд», жертвами которой стали 113 человек. По предыдущему постановлению, которое служители Фемиды вынесли 2 года назад, перевозчика обязали выплатить крупный штраф. Однако адвокаты обжаловали решение.

Следователи установили, что крушение сверхзвукового самолета произошло из-за наезда на титановую пластину, отвалившуюся от пассажирского лайнера «Континентальных авиалиний», который взлетал с того же поля несколькими минутами ранее. В воздухе у «Конкорда» загорелись двигатели.

Рухнул лайнер на окраине небольшого городка. Выжить в таких условиях ни у кого шансов не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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