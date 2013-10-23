Прямой эфир

Витебские браконьеры незаконно наловили 350 раков на 68 млн рублей

23 октября 2013 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Браконьеры из Витебска наловили раков на 68 млн рублей. Их задержали на озере в Лепельском районе. 

Ловить раков сейчас запрещено. А мужчины незаконно добыли 350 особей, использовали для этого акваланги и снаряжение для подводной охоты.

Всю экипировку и улов у них изъяли, они должны возместить ущерб, который нанесли, – десятки миллионов рублей. Также возбуждено уголовное дело: санкции предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Браконьерство в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ИП, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники смогут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет в полном объеме
22 октября 2013 13:23

ИП, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники смогут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет в полном объеме

Создать партию или общественное объединение в Беларуси станет проще
18 октября 2013 20:13

Создать партию или общественное объединение в Беларуси станет проще

Минская таможня изъяла строительную фурнитуру на 1 млрд рублей
17 октября 2013 11:44

Минская таможня изъяла строительную фурнитуру на 1 млрд рублей