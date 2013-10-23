Витебские браконьеры незаконно наловили 350 раков на 68 млн рублей

Новости Беларуси. Браконьеры из Витебска наловили раков на 68 млн рублей. Их задержали на озере в Лепельском районе.

Ловить раков сейчас запрещено. А мужчины незаконно добыли 350 особей, использовали для этого акваланги и снаряжение для подводной охоты.

Всю экипировку и улов у них изъяли, они должны возместить ущерб, который нанесли, – десятки миллионов рублей. Также возбуждено уголовное дело: санкции предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.