В Совете Республики одобрили поправки в закон о СМИ касательно Интернета

Новости Беларуси. Интернет-СМИ в Беларуси будут работать по-новому. 18 декабря в Совете Республики одобрили поправки в закон о средствах массовой информации.

Отныне Интернет приравнен к СМИ. А это значит, сайты будут нести полную ответственность за размещенные данные.

В документа также конкретно прописана информация, запрещенная к распространению. Например, направленная на пропаганду войны и экстремистской деятельности. После двух предупреждений средство массовой информации может быть исключено из госреестра.

Впрочем, это далеко не все нововведения, которые придется учитывать игрокам медиарынка, в частности интернет-ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Не надо регистрировать Интернет. Это невозможно сделать. Но то, что Интернет-ресурсы должны работать в правовом поле, соблюдая правовую культуру. Тем самым мы укрепляем не только наше национальное информационное поле, мы укрепляем национальную безопасность страны и обеспечиваем конституционное право граждан на получение полной и достоверной информации.