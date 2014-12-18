Жительница Дзержинска задает вопрос:

Я собираюсь увольняться с работы. За сколько дней до увольнения работодатель должен вернуть работнику трудовую книжку?

Юлия Заяц, юрист:

В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Республики Беларусь, при увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения, в последний день увольнения. При задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя, в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Республики Беларусь, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула. При этом дата увольнения изменяется на дату выдачи трудовой книжки.