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За сколько дней до увольнения работодатель должен вернуть работнику трудовую книжку?

18 декабря 2014 10:16
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Жительница Дзержинска задает вопрос:
Я собираюсь увольняться с работы. За сколько дней до увольнения работодатель должен вернуть работнику трудовую книжку?

Юлия Заяц, юрист:
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Республики Беларусь, при увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения, в последний день увольнения. При задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя, в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Республики Беларусь, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула. При этом дата увольнения изменяется на дату выдачи трудовой книжки.   

# Работа в Беларуси # Юлия Заяц

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