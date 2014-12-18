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Может ли сестра претендовать на наследство, если у брата остались жена и дети?

18 декабря 2014 10:11
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Жительница города Лепель задает впорос:
У меня недавно умер родной брат. У него остались жена и двое детей. Завещание он не оставлял на свое имущество. Могу ли как сестра претендовать на его наследство? Забыла добавить, что я работаю и абсолютно здорова.

Юлия Заяц, юрист:
В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь, наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители  умершего. Наследники по закону каждой последующей очереди получают право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранение их от наследства, не принятия ими наследства либо отказа от него.   

# Консультация юриста # Дети и родители # Юлия Заяц

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