Жалоба на ИП Зеневича от жителей Минска

Не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Герои этого сюжета не только увидели, но и вляпались в него по уши. Корреспондент программы «Добро пожаловаться!» разбиралась в особенностях доморощенного лохотрона.

Строительство дома дело тонкое. Люди умудряются сделать себе жилище из бутылок шампанского, мешков с песком, денег, винных пробок и даже покрышек. Но воздух в качестве строительного материала рассматривает только один человек — ИП «Зеневич».

Людмила Стародубова:

Мы, многодетная семья, получили льготный кредит на строительство дома. Кредит нам выделили совсем недавно, нужно было покупать газосиликатные блоки. И муж в Интернете нашел ИП «Зеневича», который поставлял эти блоки. Значит, он заключил с ним договор, ИП «Зеневич» составил счет фактуру, счет фактуру завезли в Беларусбанк, Беларусбанк одобрил счет фактуру и оплатил блоки, сумма была 72 миллиона.

«Нашли, заключили, оплатили» — ничего не предвещало беды. Но как только Зеневич Кирилл Васильевич получил деньги, уверенность у семьи Стародубовых стала улетучиваться.

Людмила Стародубова:

Когда мы попросили у Зеневича доставить нам блоки, начались бесконечные завтраки: сначала завтра, потом вечером, это продолжалось на протяжении 2 недель. Он оставлял телефон у водителя, с которым мы созванивались, который говорил: «не переживайте, я стою в очереди и через 2 часа привезу вам блоки. И мы так ждали до 11 вечера, до 12 вечера и блоки в итоге нам никто и не привез. Когда мы позвонили Зеневичу и спросили в чем дело, он сказал, что он не владеет информацией, ждите завтра.

Но ждать уже стало невыносимо, неделя шла за неделей, а никакого света в конце тоннеля так и не было видно. И когда Людмила, руководствуясь своим женским любопытством, зашла в Интернет, все стало на свои места.

Стародубова Людмила:

Я полезла в Интернет и из-за своего женского любопытства в социальные сети и была в шоке: жалобы на этого человека сплошь и рядом, одни отрицательные отзывы, вплоть до того, что он проходил в каком-то деле, одна крупная компания в Ракове строила какой-то объект. Я позвонила мужу и рассказала ситуацию. Он поехал в банк, в банке развели руками, сказали: «идите в милицию».

В подобной ситуации оказалась и минчанка Инга Богуш. ИП Зеневич также попытался построить для женщины замок из воздуха. И также за истиной Инну направили в милицию...

Инга Богуш:

Пришли в милицию написать заявление, милиция сказала, что ничем нам помочь не сможет, но заявление примет. Никаких прав у нас нет. Мы его можем арестовать только в том случае, если будут какие-то зацепки. На данный момент зацепок нет, все легально и официально. Мы были третьи за утро, а до этого было ещё 30 заявлений.

В Заводском РУВД, куда женщину направили по территориальному признаку беспомощно развели руками. Ведь документально великий комбинатор Зеневич совершенно чист. Но вот с совестью дело обстоит иначе.

Стародубова Людмила:

Мы, многодетная семья, нам выделили кредит, и так у нас целевые деньги, мы не можем за них отчитаться и Беларусбанк прекратил нам кредитование. Мы не знаем, что нам делать. Милиция нам не может дать какую-то существенную бумагу, чтобы банк вынес какое-то решение, потому что кредит остановлен. Кредит тоже ограничен во времени.

А время неумолимо бежит вперед. Но никаких результатов, ни даже самого Зеневича мы не увидели. Офис опечатан, корреспонденция на его имя сиротливо лежит на журнальном столике возле входа. Признаков жизни предприниматель не подает. Впрочем, прежде чем исчезнуть Зеневич сделал ход конем.

Богуш Инга:

Мы приехали к нему. Попросили вернуть деньги. Под диктовку он моему мужу сказал написать: прошу вернуть деньги в кратчайшие сроки, в связи с задержкой отгрузки продукции со стороны поставщика. Заявление у нас о расторжении с 17.0 — до сих пор денег нет.

У каждой жертвы своего предпринимательства Зеневич взял заявление и пообещал вернуть все деньги, то есть умысла, как бы и нет. В мошенничестве обвинить нельзя. Но должен же быть какой-то выход?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации. Если срок поставки такого товара истёк в соответствии с условиями договора, то вы имеете право обратиться прежде с письменной претензией по месту регистрации такого индивидуального предпринимателя с требованием о расторжении договора и возврате назад уплаченной денежной суммы, соответственно, если данные требования не удовлетворяются индивидуальным предпринимателем в течение 7 дней с момента получения им такого письма, вы имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд.

Здесь надо отметить, что в соответствии с законом, жертвы Зеневича госпошлиной при подаче заявления в суд не облагаться не будут. Кроме того, каждый обиженный имеет право потребовать возмещения не только материального, но и морального ущерба. Что касается корреспонденции, на которую Зеневич не реагирует, то если через месяц он не ответит, можно смело обращаться в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Все эти граждане вправе объединиться в одно исковое заявление, так как имеется один ответчик. И рассмотреть это дело по существу с учетом объединенных истцов. Чем больше истцов, тем большее давление будет оказываться судом на ИП. Суд вправе рассмотреть дело и сам определяет, имеется здесь факт мошенничества или нет, соответственно, возбуждать какое-то отдельное производство, в том числе и уголовное по факту мошенничества.

Надо отметить, что у господина Зеневича земля горит под ногами. Один его коллега по профильному бизнесу уже, что называется, доигрался. Следственный комитет Первомайского района Минска возбудил уголовное дело против 32-летнего жителя Минского района. Пока идет следствие, мы не можем назвать его фамилию. Уже задержанному мужчине инкриминируется статься 209 уголовного кодекса РБ - Мошенничество. Бизнесмен обманул около 30 человек на общую сумму более 950 миллионов рублей. Деятельность бизнесмена Зеневича мало отличается. И если вдруг все потерпевшие от него граждане скооперируются и массово отнесут свои заявления в РУВД, Зеневичу мало не покажется.

Уважаемые телезрители, если среди вас есть пострадавшие от упомянутого человека, позвоните нам на горячую линию телеканала СТВ по телефону 290-66-00.

Остановим сомнительный бизнес сообща!

Если бы герои этого сюжета, как впрочем, и все прочие пострадавшие от ИП Зеневич и Кубаньагрострой прежде чем связываться с упомянутыми бизнесменами, поинтересовались в Интернете их историей, то могу поспорить, что они мгновенно шарахнулись бы от упомянутых бизнесменов в сторону. Теперь же остается уповать уже не на совесть, а на суд. Станет ли он страшным для сомнительных бизнесменов, покажет время. И мы тоже.