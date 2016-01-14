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В какой срок владелец обязан зарегистрировать приобретенного домашнего животного

14 января 2016 11:16
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают порядка 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на неверных мужей до вопросов о разбитой посуде.

Жительница Минска задает вопрос:
Неделю назад я купила по объявлению трехмесячного котенка. Надо ли его регистрировать? И в какой срок?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с пунктом 4.2 «Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь», на владельцев собак, кошек возлагается обязанность в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства такого животного. 

# Домашние животные # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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