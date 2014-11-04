Новости Беларуси. В Беларуси может появиться практика досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым. 4 ноября соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты.

Соглашение планируют заключать, когда следствие сталкивается со сложными делами с большим количеством участников. Сотрудничество со следствием позволит смягчить наказание, но не более, чем на половину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Если человек заключил соглашение и выполнил его, это очень серьезно. Там выполнение подразумевает несколько тоже этапов, много пунктов. То есть надо все это выполнить. Причем скрупулезно, до последнего элемента. Лишь после этого, когда он выполнил, суд еще будет проверять на судебном заседании. Только после этого будет определяться наказание. И тогда уже, если он все условия выполнил, больше половины ему нельзя давать максимального срока.