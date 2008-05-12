Устанавливать ли на балконе ящик для цветов?

Когда со своей семьей мы переезжали в наш дом, я была поражена. Фасад дома утопал в цветах. На каждом балконе были ящики деревянные. В этих деревянных ящичках разные цветы росли. Герани, какие-то там еще, я даже названия не знаю, и желтенькие, и рыженькие. Но сегодня деревянные ящики сгнили, цветы погибли. Мы решили на своем балконе поставить новый ящик. Сын звонил в ЖЭС, обращались к мастеру. Они нам отказали. Дело в том, что столяр у них занят, дерева у них нет, и делать они этого не хотят...



Комментирует директор ЖЭС №65 Виктор Данилович:



По вопросу изготовления и установки мы всегда готовы помочь жильцам. К сожалению, на сегодняшний день услуга это платная бытовая услуга. И при изготовлении такого изделия, если его изготавливают на производственной базе Советского района, составляет около 29.000 рублей плюс установка. Кстати, в магазинах очень много продается различных ящиков.



Да, действительно в минских магазинах есть балконные ящики-цветники, цена их приемлема от 8.000 до 15.000 рублей. Однако эти ящики не подходят к размерам кронштейнов на нашем балконе. Нам нужен ящик метра два в длину, а таких в продаже нет.



Виктор Данилович: "Итак, надеяться на то, что полусгнившие ящики, порой представляющие угрозу для жизни прохожих, будут демонтированы силами ЖЭС, не стоит. Это надо делать самостоятельно. А вот что касается централизованной установки единообразных цветочных ящиков, или хотя бы замены их во время капитального ремонта дома, то здесь Закон молчит. Получается, что фасады все стерпят".



Комментирует начальник отдела благоустройства и санитарного содержания жилого фонд Ижевская Алла:



Те дома старой застройки 60-х, 70-х годов, которые у нас расположены в центре, в них в то время еще предусматривалась установка ящиков. Сегодня у нас есть строительные нормы, где четко оговорено перечень основных видов работ выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений, где четко сказано, что на балконах ремонт или замена ящиков не предусмотрена.





Одним словом, без помощи ЖЭС, который изготовит ящик с учетом размеров кронштейнов на балконе Антонины за отдельную плату, увы, не обойтись. К тому же все, что жильцы устанавливают на фасаде здания, будь то антенны, кондиционеры или цветочные ящики необходимо согласовать еще с отделом архитектуры района. И только после этого цветы Антонины смогут радовать глаз жильцов и прохожих.



В завершение хотелось бы привести п.8.25 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: "Ящики для цветов рекомендуется изготовлять и устанавливать централизованным порядком. Форма и окраска ящиков должны отвечать архитектурному решению фасада".



Эти Правила сыграли в ящик. И как результат полный хаос не только в умах граждан и чиновников, но и на наших балконах... Вот уж действительно старое – это хорошо забитое новое.