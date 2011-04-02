Радиоведущего Жана Соделя назвали голубым в интернете. Хулигану грозит тюрьма

Жан Содель — человек публичный. И такая информация серьезно задевает не только мужское достоинство, но и подрывает, как он считает, профессиональную репутацию.

Жан Содель:

Набрав в поисковике свою фамилию и имя, я был просто в шоке! Нахожу сайт, посвященный мне. Там указано, что я голубой, что я люблю в сексе, описаны все подробности и выложена фотография.

Неизвестный фотограф запечатлел большую и светлую мужскую дружбу, а точнее любовь. В самый, что называется, ее разгар.

Жан Содель:

На фотографии какой-то мальчик делает вещи сексуального характера. Меня поразило то, что внизу сайта подпись «Пусть все знают, что Жан Содель — голубой!» Но это не так, поэтому надо разбираться.

Я веду новости на двух радиостанциях. Я человек публичный и понимаю, что это издержки профессии, поэтому будут и поклонники, и недоброжелатели.

Итак, ведущий двух известных белорусских FM-радиостанций решил, что достоинство нужно отстаивать, а не отсиживать. Поэтому обратился в РУВД Фрунзенского района г. Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жан Содель:

Как только милиция найдет этого человека, я, в первую очередь, подам на него в суд и обязательно потребую моральную компенсацию и материальную в размере 50 тысяч долларов.

Жан Содель уже решил, на что потратит деньги, полученные в качестве компенсации морального вреда.

Жан Содель:

Я мечтаю купить хиты. Хит стоит 1,5 тысячи долларов у наших известных композиторов. На 50 тысяч мне будет достаточно для альбома песен, которые действительно будут слушать белорусы.

Дело за малым: найти спонсора будущей звезды шоубизнеса и заставить его оплатить моральный ущерб через суд. Последний рассмотрит требования. Наверняка какие-то деньги будут полагаться Жану. Однако максимум, на что можно рассчитывать Жану — 2-3 миллиона рублей.

Из РУВД Соделю пришел ответ, в котором говорилось, что его дело передано в МВД в управление по расследованию преступлений в сфере высоких технологий.

Отметим, что каждое устройство, подключенное к интернету, имеет свой IP-адрес.

Александр Лукашевич, администратор интернет-клуба:

IP-адрес сохраняется у провайдера. Провайдер — это поставщик интернет-услуг на данной территории. У него есть база, в которой все это фиксируется.

Таким образом, если клеветник работал на своем домашнем или рабочем компьютере, то найти его проще простого. До 1 июля 2010 года можно было безнаказанно хулиганить в интернет-клубах. Теперь — нет!

Александр Лукашевич:

Есть постановление Совета Министров Республики Беларусь, по которому доступ в интернет предоставляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

Вполне вероятно привлечение лица по статье Уголовного кодекса за изготовление или распространение порнографических материалов.

Дмитрий Цаюн, начальник отдела МВД по противодействию межгосударственной торговле людьми:

Если пользователь размещает в интернете материалы порнографического содержания, в этом имеется определенный умысел. В зависимости от ряда квалифицирующих признаков, наказание за распространение материалов порнографического содержания может достигать до 13 лет лишения свободы.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.