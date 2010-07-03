Оказывается, вакцина от бешенства наносит непоправимый вред здоровью человека

К тому же, вакцина имеет множество противопоказаний.

Елену укусила собака, которая охраняла стоянку рядом со стройкой.

Елена:

Поздно вечером я выходила со стоянки. Рядом находилась стройка. И оттуда выбежала собака и укусила меня.

Дома пострадавшая оказала себе первую медицинскую помощь: смазала рану зеленкой и йодом. Последний был лишним.

Яна Бурковская, врач-эпидемеолог ЦГЭ Советского района:

Если вас укусила собака, необходимо сразу же обработать рану, причем не спиртом, не йодом, а мыльным раствором. И чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет вероятность, что вы заразитесь бешенством.

Но Елена понадеялась, что если собаки живут на охраняемом объекте, значит, у них есть хозяин, соответственно, он контролирует здоровье своих питомцев. Однако тут ее ждал неприятный сюрприз.

Елена:

Я поставила в известность директора УП «Апогейстрой», что меня укусила собака. Все, что я просила, это чтобы собак привязали, привили и чтобы они больше не выбегали за территорию, которая плохо огорожена. На что вначале я получила звонок, что собаки не их, и к укусу они никакого отношения не имеют. Потом мне пришло уже официальное письмо, что собаки не их.

Юрий Воропай, юрист:

Ответственность за вред, причиненный домашними животными, в частности, собаками, несет их собственник. Когда такой вред причинен домашними животными, первичную проверку проводят правоохранительные органы. Они устанавливают все факты повреждения: причинение вреда здоровью, причинение вреда имуществу. В результате правовой оценки принимается решение. Также по результатам проверки устанавливается собственник и лицо, несущее ответственность.

Елена обратилась к участковому, но вскоре дело закрыли за неимением доказательств. Милиция, мягко говоря, проявила бездушие. А ведь эта собака — будь она бешенной или нет — могла покусать десятки людей.

Органы РОВД обязаны были подключить городские службы, чтобы отловить животное и поместить его в изолятор для 10-дневного наблюдения. Вместо этого Елену направили в больницу, где предложили бесплатную вакцинацию. Кстати, вакцина от бешенства имеет множество противопоказаний и наносит непоправимый вред здоровью человека.

Яна Бурковская, врач-эпидемеолог ЦГЭ Советского района:

Вакцина — это единственное средство для предупреждения этого заболевание. Если вас укусила собака, то за животным устанавливается 10-дневный надзор в целях выявления признаков заболевания.

В большинстве случаев проводится профилактическая вакцинация. Инкубационный период заболевания составляет от 12 дней до года — это зависит от того, куда был укушен человек. Чем ближе место укуса к головному мозгу, тем быстрее разовьются признаки, приводящие к летальному исходу.

Дабы не выплачивать компенсацию, если укушенная надумает обратиться в суд, хозяин предпочел откреститься от своей собаки. Как говорится, нет собаки — нет проблемы.

Юрий Воропай, юрист:

В данном случае ответчиком будет выступать лицо, являющееся владельцем собаки. Однако данное правило невозможно применить, если собака является безнадзорной, если собственник не имеется либо не установлен.

Факт того, что эти люди занимаются отловом собак, не влечет на них ответственность возмещать ущерб за вред, причиненный безнадзорными животными.

К моменту выхода сюжета в эфир Елена прошла курс профилактических уколов от бешенства. Об их болезненности и тяжести воздействия на организм говорить не приходится.

По данным статистики, в прошлом году от бешенства в Минске умерли два человека. Никто из нас не застрахован, и, что самое обидное, ни одна организация не берет на себя ответственность за бездомных собак. Уполномоченных заниматься чисткой города от бесхозных и больных животных по закону привлечь к ответственности невозможно.

Об аналогичном случае, когда человека укусила бродячая собака на рынке, читайте здесь.

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