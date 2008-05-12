Нужно ли вступать в садовое товарищество?

Недавно купил дачу недалеко от города. А знакомые говорят, что теперь мне обязательно нужно вступать в садовое товарищество. Это так? Или я могу отказаться?



Комментирует юрист Тамара Козловская:

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 50 от 28.01.2008 г. (опубликован 6 февраля 2008 года и вступит в силу через 6 месяцев после опубликования) граждане, которым до вступления в силу настоящего Указа были предоставлены земельные участки для ведения коллективного садоводства, а также граждане, которые приобрели такие земельные участки по договору купли-продажи или дарения, и не являющиеся членами садоводческих товариществ, и (или) не зарегистрировавшие в установленном порядке свои права на эти земельные участки, обязаны в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Указа обратиться в соответствующие организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также государственной регистрации своих прав на земельные участки. Кроме того, они обязаны вступить в члены действующих садоводческих товариществ либо создать садоводческое товарищество. Невыполнение этого требования является основанием для изъятия указанных земельных участков в соответствии с Законом об охране и использовании земель".

