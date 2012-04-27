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Национальный центр правовой информации объявил конкурс видеороликов молодых режиссеров на тему киберпреступности

27 апреля 2012 17:41
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Новости Беларуси. Свежие идеи от молодых режиссеров. Национальный центр правовой информации объявил конкурс видеороликов. Работы на тему «киберпреступность» авторы от 12 до 18 лет могут присылать до 15 мая. Подведут итоги 1 июня во Всемирный день защиты детей.

Работы лауреатов можно будет увидеть в эфире национальных телеканалов и на городских плазменных экранах, сообщили в программе «Столичные подробности».

Алла Бордиловская, главный специалист Национального центра правовой информации Республики Беларусь:
Тема Интернета сегодня очень актуальна, очень злободневна, и ребята активно осваивают киберпространство. Надо сказать, что там они сталкиваются с массой проблем, с массой негативной информации, которую нам бы хотелось, чтобы они обошли.
Присылать ролики можно на детский правовой сайт, на сайт Министерства внутренних дел.

# Конкурс

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