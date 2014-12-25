Прямой эфир

Можно ли вернуть непонравившуюся елку продавцу?

25 декабря 2014 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно телезрители СТВ звонят на горячую линию телеканала и требуют ответов на самые разнообразные вопросы. 

Вопрос:
Вчера я купила на елочном базаре небольшую елочку. Когда дома развязала елку, то пришла в ужас — она была совершенно некрасивой и куцей. Могу ли я вернуть обратно елку?

Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации необходимо понимать: если мы возвращаем данный товар, как товар ненадлежащего качества, то животные и растения, в том числе и елки включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь  за номером 777, которым определено, что товары надлежащего качества обмену и возврату не полежат. В таком случае, если елка качественная, соответственно, вернуть продавцу вы ее не сможете. Тем не менее, если вы считаете, что товар является ненадлежащего качества, то ввиду того, что гарантийный срок на такой товар не установлен, вы, как потребитель, обязаны провести экспертизу такого товара. Если будет установлено, что изделие действительно не соответствует качеству, на этом основании вы в праве заявить требование о расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы. 

# Консультация юриста # Некачественный товар

Другие новости рубрики

Все новости
За три дня в Беларуси задержаны 19 валютчиков
23 декабря 2014 08:07

За три дня в Беларуси задержаны 19 валютчиков

В Совете Республики одобрили поправки в закон о СМИ касательно Интернета
18 декабря 2014 17:25

В Совете Республики одобрили поправки в закон о СМИ касательно Интернета

За сколько дней до увольнения работодатель должен вернуть работнику трудовую книжку?
18 декабря 2014 10:16

За сколько дней до увольнения работодатель должен вернуть работнику трудовую книжку?