Можно ли вернуть непонравившуюся елку продавцу?

Ежедневно телезрители СТВ звонят на горячую линию телеканала и требуют ответов на самые разнообразные вопросы.

Вопрос:

Вчера я купила на елочном базаре небольшую елочку. Когда дома развязала елку, то пришла в ужас — она была совершенно некрасивой и куцей. Могу ли я вернуть обратно елку?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации необходимо понимать: если мы возвращаем данный товар, как товар ненадлежащего качества, то животные и растения, в том числе и елки включены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь за номером 777, которым определено, что товары надлежащего качества обмену и возврату не полежат. В таком случае, если елка качественная, соответственно, вернуть продавцу вы ее не сможете. Тем не менее, если вы считаете, что товар является ненадлежащего качества, то ввиду того, что гарантийный срок на такой товар не установлен, вы, как потребитель, обязаны провести экспертизу такого товара. Если будет установлено, что изделие действительно не соответствует качеству, на этом основании вы в праве заявить требование о расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы.