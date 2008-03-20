Контракт закончился. Прощайте...

Я работаю на государственном предприятии. Со мной был заключен контракт на три года, срок которого заканчивается в январе 2008 года. Недавно, то есть один месяц назад, я был письменно уведомлен, что продлять контракт не будут. Пояснить причину начальник отказался. Никаких замечаний по службе я не имел, до пенсии мне еще далеко. Правомерны ли действия руководства?



Комментирует юрист Тамара Козловская:



Контракт является разновидностью срочного трудового договора, а трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть прекращен, в том числе по пункту 2 ст.35 Трудового кодекса РБ, то есть в связи с истечением срока трудового договора. Таким образом, Ваш наниматель поступил законно, письменно предупредив Вас за один месяц о намерении расторгнуть контракт в связи с истечением его срока (если иное не предусмотрено в тексте контракта). На сегодняшний день законодательно не закреплена за нанимателями обязанность объяснять причины своего нежелания продолжать трудовые отношения с работником. Нанимателям же следует помнить о таких категориях работников, как лица предпенсионного возраста, матери (отцы, опекуны), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком либо имеющие детей в возрасте до пяти лет, и обязанностях перед данной категорией работников, установленных Положением о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками.