Минск: самовольная перепланировка привела к разрушению стен у соседей

У некоторых потолок возможностей находится ниже плинтуса. Герои этого сюжета не хотят, словно мыши, сидеть под плинтусом. В борьбе за здоровье и свою жизнь готовы бороться до конца.

При любом ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. Об этом не понаслышке знает семья минчан, проживающих по адресу пр-т Рокоссовского, 153. К слову, ремонт у соседей не только отнял нервные клетки, но и подарил головную боль в скупе с трещинами на потолке и стенах.

Нина Горелик:

На шестом этаже хозяйка 24 квартиры живет. Не знаю, уже не один год прошел, делали перепланировку в своей квартире (вырезали арку). И когда падала часть арки, она разбила весь потолок наш.

Действительно, потолок семьи Горелик достиг потолка в плане внешнего вида. Трещины и трещинки, словно непрошенные коварные змейки, поползли по стенам и потолку квартиры Нины Александровны. Дабы их не развелось еще больше, женщина первым делом отправилась в ЖЭС № 41. Коммунальщики огорчили.

Алена Чканова:

Писали и в ЖРЭО, и главе администрации Ленинского района, и в Администрацию Президента. Им сказали все восстановить, а по поводу наших сквозных трещин никто ничего не говорит.

Все началось порядка десяти лет назад, когда соседи из вышерасположенной квартиры решили сделать перепланировку. И как это часто бывает, жильцы не стали утруждать себя официальными процедурами и бумаготворчеством. В общем, на языке юристов это звучит, как самовольная перепланировка!

Валерий Славашевич, адвокат:

В данном случае это переоборудование уже коснулось каких-то несущих конструкций, что вызвало появление таких трещин, это может грозить и обвалом. В данном конкретном случае я бы советовал немедленно обращаться в соответствующие органы, осуществляющие технический контроль за строительной конструкцией дома. В данном конкретном случае это в лице обслуживающей организации — ЖРЭО, начальнику ЖРЭО, заместителю, главному инженеру, вообще, просто диспетчеру позвонить и сообщить о такой трещине.

Осенью 2013 года усилия Нины Александровны дали свои плоды. Коммунальщики из ЖЭС №41 подали в суд на хозяев 24 квартиры. Спустя месяцы, в феврале 2014 года состоялось заключительное судебное заседание.

Владимир Ивановский, директор КУП ЖЭС № 41:

Решение суда состоит в том, чтобы жилец квартиры 24 восстановила квартиру в проектное состояние, то есть восстановить перегородки, восстановить покрытие пола и, соответственно, предоставить нам техническое заключение о выполненных работах и сделать косметический ремонт в квартире № 20.

Казалось, справедливость восторжествовала, и Нина Александровна может спокойно наслаждаться жизнью дальше. Но нет. Прошло больше года, и решение суда так на бумаге и осталось. Жильцы 24 квартиры проигнорировали не только решение о возвращении квартиры в первоначальное состояние, но также и отказались сделать косметический ремонт в квартире Нины Александровны.

Владимир Ивановский, директор КУП ЖЭС № 41:

До сих пор оно не сделано, этим занимается служба судебных исполнителей и я, в силу своих должностных обязанностей, работаем с ними вместе, как-то контролируем этот процесс, но в данном случае у них существенное затруднение с получением доступа в квартиру. Жильцы, насколько мне известно, проживают в Москве и бывают здесь достаточно редко.

Суетная жизнь соседей сверху если и вызывает понимание, то не у Нины Горелик. Когда женщина нянчится со своей двухлетней правнучкой Каролиной, то раз за разом подсознательно она поглядывает на потолок. А вдруг однажды трещины из вялотекущего состояния придут в движение. И страшно представить...

Ждать, пока проснется совесть у соседей, не приходится. 13 месяцев с момента решения суда минуло, а воз и ныне там. Что это? Неуважение к людям? Неуважение к закону? И то, и другое? На наш взгляд, если жильцы не готовы жить по законам этой страны, подчиняться им, то не проще однажды уехать в Москву и там остаться навсегда? И не тревожить людей, которые всю жизнь относились с уважением к местным законам. Есть ли выход?

Валерий Славашевич, адвокат:

В данном случае человек может за свой счет восстановить эти трещины и взыскать в судебном порядке. Для этого нужно обратиться официально в соответствующую организацию за производством таких восстановительных работ, это необязательно должны быть специалисты ЖРЭО, это может быть третья сторонняя организация, имеющая опыт и лицензию на производство таких ремонтных работ. Можно обратиться в любую организацию Минска, заключить с ней договор на восстановление работ и все издержки, связанные с восстановлением, взыскать в последующем суде.

На словах и по букве закона все вроде бы красиво и трезво. Но если жильцы проигнорировали решение суда от февраля 2014 года, то где гарантия, что они выполнят требование следующего суда? В общем, вопросов много. И, похоже, что в одиночку Нине Александровне их не решить. Круг замкнулся. Будем надеяться, что разомкнется он не тогда, когда рухнет потолок и стены в доме №153 по улице Рокоссовского.

125 лет назад Лев Толстой сказал: «Закон суров к бедным, но справедлив к богатым...». Может быть, и прав был классик. И семье Горелик надо смириться с положением и ждать. Пока на их голову не падет потолок.