Минчанин решил поддержать отечественного производителя. Результат — сервисная служба отправила его за китайскими запчастями! А что говорит производитель, «Могилевлифтмаш»?

Такое впечатление, что некоторые наши товары, задуманы производителем лишь для того, чтобы у потребителей был всегда повод поупражняться в ненормативной лексике. Минчанин Николай Веренич благодаря ножу вспомнил все слова, за которые его мама в детстве била.

Николай Веренич:

В декабре 2012 года я приобрел деревообрабатывающий станок Могилевского завода. Летом 2013 при работе на этом станке у меня полетел нож.

Невелика беда, подумал Николай и отправился в гарантийную мастерскую. Сервисмены участливо выслушали, послали мужчину подальше. Мол, нож является расходным материалом и на него гарантия не распространяется.

Николай Веренич:

Я обратился в гарантийную мастерскую, мне посоветовали обратиться в магазины, которые торгуют китайскими ножами. Но я не нашел этих ножей даже через интернет.

Без ножа Николай был как без рук. Станок из сложно-технического агрегата превратился в ненужный предмет интерьера. Наконец чья-то умная голова посоветовала мужчине обратиться на завод-производитель — «Могилевлифтмаш». Что он и сделал посредством письма, отправленного по факсу. Заводчане обещали прислать деталь, но что-то, вероятно, на производстве не срослось.

Николай Львович возмутился до глубины души! Будучи патриотом, он доверился отечественному производителю, а сервисная служба последнего, отправляет за китайскими ножами.

Юрий Перевозков, юрист:

Изготовитель обязан осуществлять выпуск и поставку необходимых запасных частей в ремонтные и торгующие организации в течение срока службы товара.

Проще говоря, завод-изготовитель обязан поставлять детали в торгующие и ремонтные организации в течение срока службы товара или в течение 10 лет со дня производства товара, даже если он снят с производства. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в отдел рекламы и продаж завода «Могилевлифтмаш», где, собственно и был произведен станок.

Звонок на завод:

– К нам обратился покупатель вашей продукции. Он приобрел деревообрабатывающий станок, у него полетели ножи, но он не может купить эту деталь. Вы изготавливаете дополнительные запчасти?

- Да. Изготавливаем.

- А где их можно приобрести?

- Нам на электронный адрес или по факсу сбросить письмо, указав правильно свой индекс, почтовый адрес, контактные данные и изложить суть проблемы. И указать, что хотите получить. Наложенным платежом такую-то запчасть к такой-то модели станка.

- В течение которого времени Вы поставляете деталь?

- Отправят буквально через день после факса. А там, как почта сработает.

Однако, как мы говорили выше, на отправленную по факсу просьбу выслать нужную деталь, заводчане никак не отреагировал. И круг замкнулся. Сервисный центр посылает на завод, завод просит запрос по факсу и — не прав в этом вопросе. Более того - неправоту признает.

Звонок на завод:

— Организации в основном торгуют готовыми изделиями и крайне неохотно приобретают запчасти.

— То есть получить дополнительные детали можно только, связавшись с вами?

—Мы знаем, что это наш промах, слабое место, поэтому мы всех в принудительно заставляем тех, кто торгует нашей продукцией, чтобы они брали запчасти, чтобы у них было наличие. Просто на данный момент мне надо уточнить, где и у кого в Минске есть запчасти, но здесь проще всего и быстрее написать нам письмо, и мы отправим.

Проще для кого? Почему получив деньги, и продавец, и производитель свои проблемы перекладывают на потребителя? 30% населения не знают, что такое факс. Еще 20, если и слышали об этом, то не знают, где его найти. Как быть?

Юрий Перевозков, заместитель председателя ОО «Правозащита»:

Потребителю в данной ситуации для реализации его прав необходимо с письменным заявлением обратиться по его выбору либо к продавцу товара, либо к изготовителю. Заявление оформляется в двух экземплярах. Один из них отправляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Итак, Николай должен написать письмо в магазин или на завод и отправить его заказным письмом. Последнее будут обязаны зарегистрировать и дать ответ в течение двух недель. Надо полагать, поняв серьезность намерения потребителя, необходимые детали будут высланы без промедления, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.