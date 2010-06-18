Кто ответит за порчу бытовой техники в результате перепада напряжения?

13 мая в доме №115 по ул. Аэродромной произошел перепад напряжения. В результате у кого-то из жителей дома сгорел телевизор, а у кого-то сразу и стиральная машина, и компьютер.

Николай Пешкур остался без радиотелефона.

Николай Пешкур:

Сразу начали звонить диспетчеру в ЖЭС-88. На следующий день утром пришли представитель ЖЭСа, главный инженер, мастера, электрики.

Скоро коммунальщики составили акт по факту выхода из строя бытовой техники. Вот только причину аварии установить так и не смогли. Впрочем, коммунальщики заверили, что они к скачкам напряжения непричастны.

Юрий Витенбергский, директор ЖЭС №88:

У нас не отгорал нулевой провод и не выполнялось никаких ремонтных работ. Из-за чего произошел скачок напряжения и где, на какой линии сети, нам неизвестно. Поэтому мы жителям дома рекомендовали обратиться в РЭС.

Жильцы начали атаковать районные электросети. Энергетики рекомендовали отвезти сгоревшую технику в государственные гарантийные мастерские, поручившись впоследствии компенсировать ущерб. Люди поверили.

Николай Пешкур:

Свою технику мы отремонтировали, получили соответствующие документы и передали в РЭС №5. Через неделю-две пришел акт о том, что они невиновны и компенсировать ущерб не будут. Мол, сами ищите виновных!

Точную причину повышения напряжения энергетики не выявили, но предположили, что, вероятно, всему виной стало неудовлетворительное состояние внутренней сети дома, за которую отвечает ЖЭС. Следовательно, по вопросу возмещения ущерба «погорельцы» с ул. Аэродромной 115 должны обращаться именно в свой ЖЭС. Цепь, теперь уже не электрическая, а бюрократическая, замкнулась.

Елена Атаманенко:

Нас поставили в такие рамки, что мы должны сами искать виноватых.

Пока жильцы подсчитывали убытки и ломали головы, где искать виноватых, съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» без предупреждения отправилась к директору ЖЭСа с простыми вопросами: «Кто виноват и кто заплатит за ремонт сгоревшей техники?»

Юрий Витенбергский, директор ЖЭС №88:

Мы будем обращаться в энергонадзор и доказывать свою правоту. Мы потребуем возмещения ущерба жильцам за счет районных электросетей.

Итак, администрация ЖЭС брать на себя вину не собирается, но при этом и существенных доводов в своё оправдание привести не может. Поэтому с теми же вопросами, кто возместит ущерб, мы обратились в РЭС № 5. Уже при входе в здание возникли проблемы: служба охраны не пропустила нас к главному инженеру. Когда мы связались с ним по телефону, то, ссылаясь на великую занятость, от встречи чиновник категорически отказался.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Необходимо обратиться с письменным заявлением в ЖЭС, в котором следует указать перечень сгоревших электроприборов; если же произведен ремонт этой техники, соответственно, сумму причиненного ущерба.

Как это ни противно нашим отдельным чиновникам, жильцы не обязаны и не должны искать виновных аварии — в этом должен разобраться либо ЖЭС, либо РЭС. Но что, если разбирательства затянутся на месяц, два, на год?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Согласно закону «Об обращениях граждан», срок рассмотрения заявления составляет 15 дней. То есть и одна, и вторая организации в 15-дневный срок должны дать мотивированный ответ на предъявленное требование.

Если добровольно коммунальщики или энергетики откажутся возместить ущерб, жильцы дома №115 по ул. Аэродромной имеют полное право обратиться в суд с иском в защиту своих прав.

Еще об одном случае порчи электроприборов в результате перепада напряжения читайте ЗДЕСЬ.

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