Что делать, если духовка не работает, а гарантийный срок ее эксплуатации истек?

Любовь Николаевна сделала ремонт на кухне, заказала новую мебель. Однако встроенная техника очень быстро расстроила хозяйку и испортила ее квартиру.

Любовь Николаевна:

Я купила духовку «Indesit». Консультант меня заверил, что духовка работает очень хорошо.

Эта «умная» духовка работала так хорошо, что стала выдавать себя за чайник: при нагревании выпускала горячий воздух... из ручки, которая накалялась и плавилась.

Любовь Николаевна:

Сам пар шел в комнату. Приблизиться к духовке было просто невозможно — опасно для здоровья, ведь можно получить ожог.

Кроме прочего, во время готовки в квартире стоит запах не еды, а паленой пластмассы.

Любовь Николаевна:

Я обратилась в сервисную службу. Представитель сказал, что духовка работает исправно. Но почему в комнату идет пар, он не знает — с этой проблемой он вообще столкнулся впервые.

Специалист сервисного центра выдал хозяйке заключение. Однако в нем «мастер» ничего толкового не написал, поэтому печать и подпись ставить отказался.

В таком случае, если специалист, которого вы вызвали, не в состоянии дать квалифицированный письменный ответ, можно оставить запись в книге замечаний и предложений данного сервисного центра либо просто обратиться в аналогичную организацию. Если вы считаете, что от гарантийной мастерской правды не добиться, смело обращайтесь к продавцу.

Оксана Юрасова, администратор торгового зала магазина:

Покупательница обратилась в сервисный центр. Специалист данного сервисного центра выдал акт технического осмотра, оформленный ненадлежащим образом. Покупательница могла обратиться по месту приобретения товара с письменным заявлением о проведении экспертизы, однако не сделала этого.

Юрий Воропай, юрист ОО « Минское общество потребителей»:

Потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием о замене товара, расторжении договора и возврате уплаченной денежной суммы либо об устранении недостатка в срок, не превышающий 14 дней. Все обращения к продавцу оформляются в письменном виде.

Любовь Николаевна не обратилась в магазин, так как посчитала, что гарантия на духовой шкаф не имеет юридической силы. Ведь с момента покупки прошло полтора года, а в талоне был указан гарантийный срок — один год. Но и здесь нашим законодательством предусмотрены преференции для потребителей.

Юрий Воропай, юрист ОО « Минское общество потребителей»:

Практически на все товары, реализуемые в Беларуси, претензии по качеству могут быть предъявлены в течение двух лет с момента приобретения.

В данном случае покупательнице следует написать письмо в адрес продавца. Последний будет искать причину неисправностей путем проведения независимой экспертизы. Если продавец установит, что товар имеет производственный дефект, то заменит его.

Еще об одном споре по качеству электроплиты читайте ЗДЕСЬ.

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