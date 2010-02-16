Что делать, если вашу улицу затапливает вода?

Два с половиной месяца ул. Алтайская была затоплена горячей водой из подземного источника.

Подземный источник неизвестного происхождения появился в начале зимы. Периодически по дорожной колее течет вода, которая выносится на проезжую часть и мешает движению транспорта. Вода замерзает, образуя дорожный каток либо «снежную кашу», создавая аварийную обстановку на улице, которая и без того узкая. Оказывается, еще осенью на этом месте жильцы наблюдали настоящий гейзер.

Местный житель:

Вода начала течь после того, как здесь отремонтировали трубы и провели теплотрассу.

Когда были сильные морозы, то по четыре аварии в день происходило.

Никто не отвечает за этот участок. Нигде нам не могли помочь, куда мы только не обращались! Уже и не знаем, что делать!

Здесь дождевая канализация была забита. Когда шли сильные дожди, этот люк вырывает такой напор воды – метра два!

Несчастные жители частного сектора на ул. Алтайской куда только не обращались, но нигде не могли найти ответа и помощи. А вода то пребывала, подбиралась к домам! Воду может остановить лишь мороз, превратив ее в непроходимые глыбы льда.

Местный житель:

Чтобы нас не заливала вода, мы за свои средства купили бордюры. Мы здесь буквально плавали, вся вода в огород шла.

Насколько удивляешься безразличию коммунальщиков! Течет себе горячая вода чуть ли не три месяца — и пускай течет! Пересчитают платежи за воду, повысят тарифы… А то, что люди по колено в воде плавают, машины проехать не могут, никого не волнует!

В ЖЭС-87 нам, съемочной группе СТВ, ответили, что это не их участок. В ЖРЭО сказали, что телефонные звонки и просьбы людей к делу не пришьешь — они рассматривают только письменные обращения!

Наша программа, не получив вразумительного ответа в ЖРЭО, отправилась в администрацию Заводского района, где за решение проблемы взялись оперативно.

Леонид Балаболов, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:

Служба «Ремавтодора» сообщила нам, что на ул. Алтайской действительно протекает вода. Мы поручили службам водоканала и теплосетей устранить это протекание. Администрация Заводского района приняла меры, чтобы более детально обследовать периодическое происхождение этой воды.

Итак, бюрократический механизм пусть и со скрипом, но пришел в движение: все службы, причастные к данной проблеме, задействованы. Нас заверили, что к моменту выхода программы эта проблема будет решена.

А вообще, при возникновении подобных ситуаций советуем людям не тратить время на разговоры и пересуды, а писать жалобы во все инстанции!

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.