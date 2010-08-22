Какую ответственность понесет человек, убивший собаку?

В одном из загородных коттеджей в деревне Семково, что недалеко от Минска, проживала лайка по кличке Чак. Когда собака забежала на участок, расположенный рядом, сосед расстрелял животное.

Ирина Олейникова:

28 апреля наша собака забежала на территорию соседа. Он посчитал нужным ее застрелить. После первого выстрела, через 10-15 минут, он решил перезарядить ружье более крупным калибром и почти в упор расстрелял ей задние лапы. После чего спокойно оставил погибать собаку на собственной территории.

Только на следующее утро хозяйка Чака Ирина нашла его на территории соседского участка — истекающего кровью, с перебитыми огнестрельным оружием лапами…

Ирина Олейникова:

Мы лечили собаку, шесть часов шла операция. Но, тем не менее, это не помогло: через 5 дней в муках собака умерла.

По снимкам из ветеринарной клиники видно, что передние и задние лапы были прострелены дробью разного размера: передние — более мелкой, задние — более крупной.

Ирина Олейникова:

Разбита коленная чашечка вдребезги дробью. Кости передних лап тоже были раздроблены.

Мириться с жестокой расправой соседа, который, кстати, профессиональный охотник, хозяева не стали. После потери четвероногого друга сразу обратились в общество по защите животных.

Светлана Харевич, юрист-зоозащитник, заместитель председателя ОО «Эгида»:

Мы сразу же подали заявление по ст. 15.45. «Жестокое обращение с животными» и по ст. 17.2. «Стрельба в населенном пункте». Человек, который убил собаку, нарушил сразу два статьи.

8 июля состоялся суд. Дело по статье «Стрельба в населенном пункте» было выиграно.

Светлана Харевич:

Применена мера ответственности — 8 базовых величин. Однако суд не применил меру конфискации оружия.

Что касается заявления по статье «Жестокое обращение с животными», то его судьба пока не решена, хотя материалы в ближайшее время будут рассматриваться в суде. Для зоозащитников это уже большое достижение. Статья в нашей стране практически не работает. Отмечены сотни случаев, но только три из них дошли до суда.

Светлана Харевич:

К сожалению, наши люди пишут в милицию. Однако милиция не очень разбирается — она завалена делами по другим статьям Административного Кодекса. Им дают отписки, так как это не их компетенция. И граждане не знают, куда обращаться и как лоббировать свои интересы.

Разбираться по делам о жестоком обращении обязаны должностные лица местных исполкомов. Как правило, и они в подобных обращениях не усматривают состава правонарушения. Что касается наказания, то это штраф от 10 до 30 БВ или административный арест. В то время как на западе или у наших ближайших соседей по закону убийство животного — это уже уголовная ответственность.

Светлана Харевич:

В Литве, когда человек сбросил собаку с моста, он получил 4 года уголовной ответственности.

Человек, который расстрелял собаку, трактует свои действия следующим образом.

Владимир Стрельченя:

Никакого убийства не было: Чак напал сначала на мою дочь, а потом на меня. Мне ничего не оставалось, как защищаться.

Вот только причем здесь укусы, от которых дочь Мария пострадала шесть лет назад?..

Владимир Стрельченя:

Эта собака постоянно нападала на детей и взрослых. Это может подтвердить каждый второй житель деревни.

И в подтверждение своих слов Владимир сразу нашел свидетеля.

Анатолий Дятко:

Она часто бросалась на людей. Не раз я отбивался и камнями, и палкой.

Но даже если предположить, что собака была агрессивной, это не значит, что каждый, у кого есть оружие, может ее расстрелять. Так можно, перестреляв братьев наших меньших, перейти на неадекватных людей. Вообще, мнения жителей Семково разделились. Одна половина деревни проклинает Чака, а другая — восхваляет. В любом случае, эта собачья история — порождение неопределенности наших законов, точнее их отсутствия. До сих пор в стране нет закона «О защите животных»… И пока мы мечтаем хотя бы о каком-либо законе, защищающим животных, в других странах продвинулись гораздо дальше.

Светлана Харевич:

В настоящее время в Литве, например, разрабатывается проект закона «О благополучии животных». У них уже есть закон «О защите животного от жестокого обращения». Евросоюз продвигается в этом вопросе, а, например, в Новой Зеландии есть Департамент благополучия животных.

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