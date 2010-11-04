Можно ли отказаться от оплаты разговоров со службой знакомств по телефону, если размер счета, по мнению «жениха», неправдоподобен?

Николай Дровянников решил найти свою вторую половинку, позвонив в службу знакомств. Мужчина согласился на условия и расценки службы. Однако через два дня мужчина получил квитанцию на оплату крупного счета.

В деревне Протасевичи недалеко от городка Осиповичи, что в Могилевской области, вот уже как пять лет живет холостяк Николай Дровянников. По деревенским меркам — жених завидный. А впрочем, и по городским тоже: поджарый, интеллигентный, непьющий, некурящий, творческий. Есть дом, точнее домик. Не так чтобы очень, но все-таки. В общем, достоинств хоть отбавляй, но вот с женским вниманием — туго.

Николай Дровянников:

В моем возрасте сложно найти свою вторую половину, поэтому я решил обратиться в службу знакомств по телефону в Минске. По телефону девушка мне сказала, что тариф — 3700 рублей за минуту, и я согласился.

Оператор заполнила анкету Николая, затем он описал, какой бы хотел видеть свою будущую спутницу жизни. Потом еще перезвонил и уточнил несколько моментов. В общем, услугой был доволен. А через пару дней…

Николай Дровянников:

Пришла квитанция на оплату телефона — счет в 163 тысячи рублей. Неужели так долго можно составлять анкету!? Они обязаны были взять мой адрес, потом прислать договор. Я должен был с ним ознакомиться. Если меня все устроило бы, то я подписал бы. А так как я не согласен, то не подписал и отправил экземпляр назад. Я считаю, что с меня деньги взяли ни за что!

Представители службы знакомств как таковой проблемы в сложившейся ситуации вовсе не видят.

Наталья Алехно, менеджер по работе с клиентами:

Человек позвонил. Перед соединением ему сообщили тариф, поэтому он мог сразу положить трубку. До получения договора на руки с человеком ведется работа: заполняется анкета, когда ему пишут сообщения женщины, специалист о нем рассказывает.

Но для того, чтобы начать общение с понравившимся партнером, необходимо подписать договор. Только после этого специалисты имеют право обменивать контактами своих клиентов. Плата взимается только за телефонный разговор. О тарифе за 1 минуту соединения служба знакомств четко информирует.

Наталья Карп, юрисконсульт ОО «Минское общество потребителей»:

Если до оказания услуги он был информирован об особенностях оказания данного рода услуг и о том, что они оказываются на платной основе в форме, предусмотренной действующим законодательством (в письменной форме), то у него было право выбора: согласиться на получение данных услуг в таком виде и за такую стоимость либо отказаться.

Деньги за звонки в службу знакомств Николаю придется заплатить. В противном случае «Белтелеком» отключит Николаю телефон и все равно взыщет всю сумму через суд.

В свою очередь, специалисты службы знакомств советуют договор все-таки подписать. Во-первых, мужчина ничего не потеряет, так как это можно сделать бесплатно. А во-вторых, клиенту уже готовы предложить возможные кандидатуры.

Наталья Алехно, менеджер по работе с клиентами:

У него уже есть 1 входящее сообщение. Помимо этого, если в базе данных посмотреть женщин, которые подходят по критериям Николаю Николаевичу (по статусу, возрасту и городу), то это 363 человека.

Николай Дровянников:

Я хочу познакомиться с женщиной спортивного телосложения, доброй, верной, порядочной, бескорыстной, чтобы была она согласна на переезд в мой дом. Чтобы она была приятной внешности. Есть поговорка — с лица виду не пить. Но я не согласен. Дело в том, что это лицо надо целовать. Я хочу найти такую женщину, которая готова к трудностям. Ну а взамен — моя любовь.

Расскажу немного о себе. Я, конечно, трудолюбивый. Моя специальность – электрик. Работа мне моя нравится. Вхожу в народный ансамбль «Люлечка» в Осиповичах. Играю на бубне. Для себя я занимаюсь боксом, самодельная груша есть. Кого-то может смутить мой домик: он конечно, мрачноват, но на будущее планирую построить дом. У меня 23 сотки. На самом деле мне 49 лет, но чувствую я себя на 18,5.

Адрес и контактный телефон Николая Дровянникова находится у нас в редакции. Позвоните по телефону 290-66-00 и оставьте для него сообщение. Ждем ваших звонков и надеемся, что в скором будущем на одного холостяка в нашей стране станет меньше. Кстати, Николай готов обрести не только супругу, но и завести детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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