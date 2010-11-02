После выхода сюжета в программе «Добро пожаловаться» в Минске починили аварийный мост, в дыру в котором провалился человек

На горячую линию телеканала СТВ поступил звонок с жалобой о том, что пешеходный мост через реку Свислочь в районе ул. Семенова в Минске находится в аварийном состоянии: доски ходят ходором под ногами, а в середине моста образовалась дыра.

Прохожий:

Состояние моста таково, что рискуешь в любой момент провалиться.

Прохожие переживают, как бы с наступлением холодов мост не превратился в настоящий аттракцион для экстремалов, ведь ремонтировать его никто не торопится. Впрочем, как многие прохожие не торопятся искать хозяина моста. Никто из прохожих понятия не имеет, в чьем ведомстве находится данный мост.

Наиболее сознательные прохожие все же пытались найти ответственных лиц — увы, безрезультатно.

Лилия Попова:

Мы обращались и в ЖЭС, и в ЖРЭО, и в Администрацию. Но, к сожалению, никаких мер принято не было.

Как нам удалось выяснить, действительно, ни одна из вышеупомянутых организаций не отвечает за состояние моста. А находится он в ведении «Зеленстроя».

Ровно через неделю мы решили проверить, какие меры были приняты сотрудниками «Зеленстроя» Ленинского района. Итак, мост отремонтировали. А ведь проблему можно было решить раньше без вмешательства съемочной группы «Добро пожаловаться».

Алиса Толпеко:

Еще неделю назад в мосту была большая дырка. Друг провалился, неделю в больнице лежал. Как только вы приехали, практически сразу сделали мост. Теперь можно ходить, не боясь.

Воистину только наши люди способны терпеть всё и равнодушно относиться не только к своему физическому, но и финансовому состоянию. Молодой человек, который провалился и оказался в больнице, фактически прошел мимо денег. За физическую травму, полученную при падении с моста, как, впрочем, и за моральный ущерб, пострадавший вполне имел право получить денежную компенсацию с ответственной, а точнее, безответственной стороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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