Можно ли вернуть автомобиль, купленный в комиссионном магазине, если оказалось, что его цена сильно завышена?

Вероника Нехайчик купила автомобиль в комиссионном магазине. Однако на СТО ей сказали, что его цена сильно завышена, а год выпуска не соответствует документам. Можно ли в такой ситуации расторгнуть договор?

Юрий Перевозков, юрисконсульт ОО «Правозащита»:

Согласно правилам комиссионной торговли, товар, приобретенный в комиссионном магазине, обмену и возврату не подлежит. В то же время статьей Гражданского кодекса предусмотрена возможность расторжения договора при существенном изменении условий, из которых стороны исходили при заключении договора. На том основании, что потребитель был введен в заблуждение при приобретении автомобиля, он может предъявлять требование о расторжении договора. Если продавец отказывается добровольно удовлетворять такое требование, то для решения данного вопроса можно обращаться в суд.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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