К кому обращаться при некачественном монтаже окон?

Елена Мойсечик, юрист:

В данной ситуации я бы посоветовала обратиться к изготовителю с письменной претензией, где конкретно указать, какие имеются нарушения к качеству монтажа окон, какие у вас претензии по монтажу и заявить требование об устранении имеющихся дефектов. Если же продавец не отреагирует на вашу претензию в течение 14 дней, не удовлетворит ваши требования, не пойдет вам навстречу, соответственно, вы в праве обратиться с исковым заявлением в суд. Согласно требованиям ТНПА Республики Беларусь, пена не должна быть открыта, должна быть закрыта каким-либо способом во избежание попадания туда атмосферных осадков и так далее.