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К кому обращаться при некачественном монтаже окон?

25 декабря 2014 07:43
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Елена Мойсечик, юрист:
В данной ситуации я бы посоветовала обратиться к изготовителю с письменной претензией, где конкретно указать, какие имеются нарушения к качеству монтажа окон, какие у вас претензии по монтажу и заявить требование об устранении имеющихся дефектов. Если же продавец не отреагирует на вашу претензию в  течение 14 дней, не удовлетворит ваши требования, не пойдет вам навстречу, соответственно, вы в праве обратиться с исковым заявлением  в суд. Согласно требованиям ТНПА Республики Беларусь, пена не должна быть открыта, должна быть закрыта каким-либо способом во избежание попадания туда атмосферных осадков и так далее.  

# Консультация юриста # Некачественный товар # Елена Мойсейчик

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