В Минске прошел первый в Беларуси суд над шумным соседом

Новости Беларуси. Первый в Беларуси суд над шумным соседом прошел 1 сентября в Минске. Иск о выселении против квартирного дебошира подало ЖРЭО Партизанского района.

Только за 2013 год соседка ответчика вызывала милицию в шумную квартиру более 30 раз.

Звуки вечеринок женщина записывала на диктофон, а на этаже даже установила видеокамеру, на которой видно, как к соседям приходят гости.

Галина Голуб, соседка:

Уже было 7 судов. Они не успокаиваются. Даже если он идет на работу, полная квартира мужчин — синих, зеленых, разных. И соседи их тоже стыдили, что не муж с женой живут, а целый притон.

Александр Соколов, ответчик:

Если я так мешаю, пусть она сама съедет тогда.

Руководствуясь статьей №155 нового Жилищного кодекса, ЖРЭО Партизанского района потребовало обязать 38-летнего минчанина продать принадлежащую ему двухкомнатную квартиру, оплатить судебные издержки и переехать в другое место. Однако суд не удовлетворил иск. Квартирный дебошир получил лишь предупреждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зоя Андреенкова, соседка:

Неудобства он доставляет. Драки бывают на лестнице.