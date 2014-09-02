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В Минске прошел первый в Беларуси суд над шумным соседом

02 сентября 2014 17:34
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси суд над шумным соседом прошел 1 сентября в Минске.  Иск о выселении против квартирного дебошира подало ЖРЭО Партизанского района.

Только за 2013 год соседка ответчика вызывала милицию в шумную квартиру более 30 раз.

Звуки вечеринок женщина записывала на диктофон, а на этаже даже установила видеокамеру, на которой видно, как к соседям приходят гости.

Галина Голуб, соседка:
Уже было 7 судов. Они не успокаиваются. Даже если он идет на работу, полная квартира мужчин — синих, зеленых, разных. И соседи их тоже стыдили, что не муж с женой живут, а целый притон.

Александр Соколов, ответчик:  
Если я так мешаю, пусть она сама съедет тогда.

Руководствуясь статьей №155 нового Жилищного кодекса, ЖРЭО Партизанского района потребовало обязать 38-летнего минчанина продать принадлежащую ему двухкомнатную квартиру, оплатить судебные издержки и переехать в другое место. Однако суд не удовлетворил иск. Квартирный дебошир получил лишь предупреждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зоя Андреенкова, соседка:
Неудобства он доставляет. Драки бывают на лестнице.  

# Соседи

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