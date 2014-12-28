Гадания и желание заглянуть в будущее могут привести к необратимым последствиям

Все в этом мире продается. Кто-то торгует оружием, кто-то протухшими пирожками, а кто-то душой. Как, например, новозеландец Уолтер Скотт. В торгах за его заблудшую душу приняло участие более 100 человек. Конечная сумма за лот составила 3.800 долларов.

Любопытно, а готовы ли мы заработать на подобном, простите, товаре?

Минчане:

— Ой, нет-нет, мы не играем в эти игры. Зачем кому-то что-то продавать?

— Ни за сколько, я не хочу с дьяволом иметь дело.

— Верующий человек. Я уже Богу душу продала.

— Не за тысячу, ни за миллион не продал бы, потому что я верующий человек.

В большинстве своем мы боимся напрямую продать свою душу. Так, по мелочам, порой, приторговываем, сдаем в аренду, уцениваем. И часто не задумываемся, что некоторые безобидные, на первый взгляд, вещи, поступки приведут однажды к необратимым последствиям.

Историки утверждают, что в средневековой Европе на кострах святой инквизиции и в ее застенках было уничтожено около 20 миллионов представителей тьмы. В основном святые отцы увлекались женщинами. Красивые, рыжие, хромые, косые априори шли на костер. Как говорил Петр Первый: Понеже Бог шельму метит. Спустя 500 лет святой инквизицией уже не пахнет, но вот гадалок, ведьм, ведунов, ясновидящих и экстрасенсов развелось немеряно. И если раньше их имена передавались шепотом из уст в уста, то сегодня они гремят везде. Ведьмы становятся звездами! А если последние зажигаются, значит, это кому-то надо. Или выгодно.

Кристина Зеневич, корреспондент СТВ:

В Республике Беларусь реклама подобных услуг запрещена. В отличие, например, от России, где властители тьмы и повелители чужих душ чувствуют себя вольготно.

Действительно, такой рекламы на просторах Святой Руси хоть отбавляй. Не случайно эта проблема вышла на уровень государственной думы. И надо полагать, скоро агрессивная реклама исчезнет с эфиров, газет и виртуального пространства. Скорее всего, что лазейки будут найдены. В Беларуси к законам в основном относятся богобоязненно. Тем не менее темные силы периодически пытаются пробить брешь в христианской твердыне.

Герой этого сюжета решил остаться в тени. Но промолчать все равно не смог.

Артем:

Очень давно я знал, что реклама, в принципе, экстрасенсорных способностей запрещена и просто случайно увидел, решил позвонить. 4 сайта рекламировали, 2 сразу удалили, 2 отказались.

Кристина Зеневич, корреспондент СТВ:

Мы решили проверить, действительно ли в виртуальном пространстве засветилась реклама подобных услуг.

В том, что рекламодатели не спешат удалять ненадлежащую информацию, мы убедились лично.

Здесь стоит отметить, что девушка, являющаяся представителем сайта, распространяющего подобного рода информацию, слепо заблуждается.

Виктория Осипова, адвокат:

В соответствии с законом «О рекламе», реклама — это любая информация, распространение любой информации любым способом при помощи любых средств о рекламируемым объекте с целью продвижения его, распространения сведений о нем, вызова интереса об к этому объекту. Афиша — это тоже реклама.

Представитель сайта (телефонный разговор):

Организатор дает нам мероприятие, мы заключаем договор с организатором и действуем согласно договору.

Действительно, организатор тут очень даже при чем, но и сайт, который размещал у себя информацию об экстрасенсах, напрасно умывает руки и подсчитывает барыши от такой рекламы. Закон в данной ситуации выполняет штрафной удар по воротам обеих команд. Расплата ждет как заказчика, так и исполнителя, то есть рекламодателя.

Ирина Летняк, начальник отдела по контролю за рекламой управления торговли и услуг Мингорисполкома:

У нас за нарушение законодательства Республики Беларусь «О рекламе», согласно процессуально-исполнительного кодекса, налагается штраф от 20 до 50 базовых величин, и мы составляем протокол, направляем дела в суд, и прекращаем размещение распространение этой рекламы.

Ради справедливости стоит отметить, что после вступления Закона в силу, подобная реклама практически исчезла со страниц газет, экранов телевизоров и интернет-ресурсов. Поэтому гадалкам, экстрасенсам, ясновидящим и астрологам, порой, приходится идти на разные ухищрения.

Ирина Летняк, начальник отдела по контролю за рекламой управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Бывают случаи, когда мы видим такие объявления, они по средствам почтовой рассылки в ящики людям в жилых домах опускаются, еще есть просто расклейка на столбах в местах, где это делать запрещено.

Для Ирины Васильевны подобное объявление станет сигналом к действиям. А вот руководитель центра им. Иосифа Волоцкого Владимир Мартинович положит этот листок в свою многочисленную коллекцию. Владимир Александрович принципиально не дает интервью для телевидения, но с охотой делится информацией за кадром.

В Беларуси в рекламе засветились 429 человек и 78 организаций, утверждающие, что у них есть сверхспособности.

А вот каково реальное количество таких людей – посчитать практически невозможно, ведь многие тщательно скрываются, оставляя за собой шлейф таинственности. В общем, имя им легион. И многие считают служителей легиона вполне невинными помощниками, которые за мзду готовы оказать помощь.

Виктория Осипова, адвокат:

Если вы хотите обратиться за услугами колдуна или экстрасенса, или астролога — это ваше право, так как их деятельность не запрещена, такие услуги можно действительно оказывать, но если вы хотите при этом себя защитить, поскольку вы будете платить за эти услуги деньги, я бы рекомендовала при этом иметь доказательства того, что вы оплатили. Это должен быть или договор на оказание услуг с указанием денежных средств, или квитанция об оплате этих услуг.

После того, как все нюансы будут утрясены, а договоры подписаны, то не стоит рекламировать своего экстрасенса направо и налево.

С 2008 года введен запрет на рекламу услуг экстрасенсов, гадалок, колдунов, астрологов и многих других.

Правда, как стало известно, запретить – не значит предотвратить.

Александр, парапсихолог:

Все люди Боги, так сказал Христос, и так написано в Ветхом Завете, все люди Боги, то есть они могут все.

С этим не поспоришь. Люди действительно могут все, если их не остановить.

Многое из того, что нам кажется безобидным — на самом деле первый шажок в сторону бездны.

Александр Метлицкий, ксендз:

Сейчас очень много мультиков, но очень часто в этих мультиках кроется поклонение злым духам. Те самые покемоны, что такое покемон с английского слова? И если перевести, то это карманный вор, потому что он действительно ворует душу человека.

Грядут Новый год, Рождество. Дети пишут письма Деду Морозу, Санта Клаусу, да еще невесть кому с разными просьбами. Взрослые мило улыбаются и помогают карандашами и фломастерами приукрасить рисунок. Девушки вот-вот расплетут косы и, усевшись у зеркал, станут жечь свечи и гадать на суженого-ряженого. И ряженый может прийти. Только вот в какие одежды он будет облачен неизвестно.

Александр Метлицкий, ксендз:

Например, в молодости бабушка или мама, или же кто-то поклонялся каким-то гаданиям, вызыванием злых духов, или же вызыванием духов умерших. Для людей все это кажется шуткой. Дети тоже иногда вызывают какую-то фею, но никто не знает, какие от этого последствия.

А потом все удивляются, почему у таких интеллигентных и порядочных родителей растет такая оторва. Известная пословица гласит: Чужая душа потемки. Можно, конечно, считать это аллегорией и не более того. Но ведь никто не даст 100-процентной гарантии на сохранность души, на отсутствие скрытого дефекта.

Парадокс — человеку особенно плохо в двух случаях: когда у него на душе камень и когда у него на душе пусто.