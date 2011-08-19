Действует ли страховка, если на авто упала бутылка, выброшенная из окна, и разбила стекло?

Возле дома № 21 по ул. Яна Чечота в Минске можно устанавливать знак: «Осторожно, летающие бутылки!» Из окна квартиры Х, номер которой пытается вычислить следствие, то и дело вылетает стеклотара.

Лия:

У нас в подъезде кто-то постоянно сбрасывает с окон бутылки, банки.

Неопознанные летающие осколки неоднократно совершали жесткую посадку на припаркованные у дома автомобили. К примеру, в прошлом году Алексей Карнацевич лишился лобового стекла на своей иномарке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Карнацевич:

В одно прекрасное утро обнаружил, что лобовое стекло разбито, и на капоте остатки банки из-под огурцов. Заявил в милицию. Приезжали, сняли, по происшествии месяца пришло письмо, что виновные лица не установлены.

Спустя год история повторилась. На этот раз автомобиль Андрея Абрамчика по воле случая оказался в ненужное время в ненужном месте.

Андрей Абрамчик:

На осколках этой банки, которая упала на нашу машину, экспертами были зафиксированы отпечатки пальцев.

Но, как и год назад, правоохранительные органы не смогли найти хулигана. Отпечатки пальцев на банке то остались, только выяснить, кто их оставил, можно, только если все жильцы дома согласятся пройти процедуру дактилоскопии.

Елена Васюкевич, пресс-офицер Московского РУВД:

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий установить виновное лицо не представилось возможным.

В настоящее время ввиду поступления новой информации по данному факту проводится дополнительная проверка.

А в самом разгаре летние каникулы. Во дворе много детей, и родители вполне оправданно опасаются за их здоровье.

А тем временем Андрей ломает голову над тем, как вернуть своему автомобилю первоначальный вид. Лобовое стекло, увы, ремонту и восстановлению не подлежит. Да и с его заменой возникли кое-какие трудности. Фактически, все расходы должна была взять на себя страховая компания «В&B Insurance», с которой минчанин заключил договор по системе полная КАСКО без учета износа.

Андрей Абрамчик:

Как нам пояснили в страховой компании, мы должны выбрать: либо мы меняем это стекло на СТО, которое нам предлагает страховая компания, и они оплачивают нам все расходы, либо мы получаем денежное возмещение по калькуляции.

Андрей предпочел замену стекла на предложенных станциях технического обслуживания.

Андрей Абрамчик:

Не на одном из этих СТО нам не смогли это сделать, потому что таких стекол, которые у нас стоят в этой машине, у них никогда не было. Особенность этого стекла в том, что оно с подогревом.

Наш герой настаивает на установке стекла от официального дилера. На что страховощики приводят свои доводы.

Инна Фадеева, юрист страховой компании «В&B Insurance»:

Поскольку данный автомобиль 2002 года выпуска, он не является гарантийным, что, в свою очередь, согласно правилам страхования, не накладывает на страховщика обязательства проводить ремонт либо замену деталей данного автомобиля именно у официального дилера.

Тем не менее, Андрей вправе требовать замены стекла с идентичными техническими характеристиками, пусть и другого производителя. Разумеется, страховая компания старается сэкономить и не заинтересована в приобретении стекла в фирменном автосалоне. Но это может сделать сам Андрей и получить страховое возмещение по калькуляции.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Потребитель может собрать сумму страхового возмещения и обратиться к официальному дилеру для установки лобового стекла и оплаты работ по его замене. Но для этого необходимо иметь документы, подтверждающие факт понесенных расходов. Если понесенные расходы превысят сумму страхового возмещения, потребителю необходимо обратиться в страховую компанию с письменным заявлением для доплаты суммы страхового возмещения.

Между тем, дом № 21 по ул. Яна Чечота в ожидании развязки всей детективной истории. Если личность гражданина N, выбрасывающего бутылки из окон, будет установлена (а она будет установлена), мы настоятельно советуем ему внимательно ознакомиться с Уголовным Кодексом Республики Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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