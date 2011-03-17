Что делать, если в квартире… вонь от соседей?

Запах табачного дыма в квартире курильщиков долго не задерживается. Поднимаясь по вентиляционной шахте, он попадает в квартиру Светланы Борисовой, расположенную этажом выше.

Светлана Борисова:

С того времени, как вышел закон «О некурении в общественных местах» (у нас были развешены листовки по всему подъезду, что курить нельзя), семья, которая живет подо мной, стала курить в квартире — в туалете, и запах идет в вытяжку. Вытяжку перекрыть я не могу, поскольку не будет вентиляции ни у меня, ни у соседей, и это незаконно. Что я должна делать в этой ситуации? Мне что, всю жизнь травиться этим дымом!?

А вот Мария Авсейкова вынуждена дышать резкими и сильными запахами пищи, которую готовят соседи.

Мария Авсейкова:

На кухне невозможно дышать. Вытяжка или не работает, или, наоборот, слишком хорошо работает.

Василий Пилютик, заместитель директора по производству ЖРЭО Ленинского района г. Минска:

Основные причины проникновения неприятного запаха в соседние квартиры — это, в частности, попадание в вентшахту посторонних предметов или перепланировка находящихся выше квартир.

У нас с ЖРЭО заключен договор со специализированной организацией УП «Белвентиляция», которая проводит обследование и прочистку. Мы их вызываем, даем координаты, и по каждой квартире приходит акт-обследование.

В ходе такого обследования проверяются все квартиры, расположенные выше и ниже. Кроме незаконных перепланировок, специалисты могут обнаружить и другие нарушения: жильцы могут и марлю повесить на вентиляционную решетку, и обоями ее заклеить.

Василий Пилютик:

При обходах квартир мы обнаруживаем нарушения и в добровольном порядке или через суд возвращаем всё в первоначальное положение.

Спорить с соседями нет смысла, запретить курить, а тем более, готовить — вовсе невозможно. И, кстати, необязательно ваш сосед-курильщик будет и горе-перепланировщиком одновременно. Нарушить вентиляционную систему может любой жилец. Звоните в ЖЭС, вызывайте специалистов и выясняйте — кто именно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.