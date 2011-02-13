Кто ответит за то, что из-за перепада напряжения у всего подъезда сгорела бытовая техника?

5 января 2011 года диспетчеру ЖЭС №74 начали поступать тревожные звонки: жильцы 14 подъезда по ул. Герасименко,1 жаловались на внезапно сгоревшую бытовую технику.

Нелли Боровик:

В тот день яркий свет то вспыхнет, то погаснет. Я даже не знала, что у меня телефон перегорел.

Любовь Макушникова:

Напряжение такое большое стало, что телевизор погас и задымел.

Перепады напряжения были зафиксированы около полудня. У жильцов всего подъезда в один момент вышли из строя телевизоры, компьютеры, холодильники.

Викентий Сакулевич:

Подали заявление в домоуправление — ответов нет. По телефону сообщили, что не виноваты ни станция, ни они, а кто-то из нас там включил где-то.

У Викентия Юлиановича в тот день от скачков напряжения сгорел телевизор. Мужчина отправился в ремонтную мастерскую и уже отремонтировал технику. А сейчас пенсионер, впрочем как и все его соседи, переживает: если коммунальщики открещиваются и не хотят брать на себя ответственность за перепад напряжения, то кто компенсирует стоимость ремонта сгоревших бытовых приборов? С этим вопросом наша съемочная группа отправилась в ЖЭС №74.

Валерий Зубревич, главный инженер ЖЭС-74:

Причиной, скорее всего, явилось вмешательство жильцов: может, ремонт кто-то производил, в квартире коротнул. Потому что все стояковые установки в исправном состоянии — лаборатория нам подтвердила, есть справка из лаборатории ЖРЭО Советского района. Все измерения в норме.

По словам главного инженера, рассчитывать на возмещение средств за ремонт сгоревшей техники жильцам не стоит. Коммунальщики проверили щитки, провели поквартирный обход и заключили: оборудование исправно, а ЧП произошло по вине одного из жильцов. Возможно, в тот день кто-то пользовался самодельным обогревателем или профессиональным электроинструментом высокой мощности.

Нелли Боровик:

Они говорят: «Много бытовых приборов. Создается перенапряжение».

Жильцы убеждены, что коммунальные службы не хотят компенсировать убытки, поэтому и скрывают настоящую причину перепада напряжения. Мы решили докопаться до истины. А кто перепутал фазу и ноль вместе с нами, выясняли независимые специалисты из судебно-экспертной коллегии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Дадьков, эксперт ОOO «Судебно-экспертная коллегия»:

Исходя из наших исследований электропроводки подъезда и состояния электросчетчиков, можно предположить, что один из жильцов подъезда подключал электроприбор с большой потребляемой мощностью. Установить, в какой именно квартире происходило несанкционированное подключение аппарата, возможно только в тот же день. Поскольку наши специалисты выезжали через продолжительное время, установить данный факт уже невозможно.

Кто ответит за порчу бытовой техники в результате перепада напряжения?

Из-за чего самовоспламенился телевизор, находясь в режиме ожидания, и кто за это ответит?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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