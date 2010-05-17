Что делать, если купленная обувь имеет резкий химический запах?

Покупая обувь, каждый оценивает ее по-разному. Для одних важны цвет и форма, для других — стиль и дизайн, для третьих — цена. Отдельные граждане обращают внимание на запах...

С недавних пор минчанин Анатолий Гнатюк при покупке обуви сначала осторожно ее нюхает и только потом внимательно осматривают кожу. И все из-за родной сестры, которая в конце марта приобрела для себя на рынке Заславля сапоги за 236 тысяч рублей.

Анатолий Гнатюк:

Приезжает она ко мне в Минск. Через две минуты я чувствую запах… Ну, неприятный… Говорю: «Что это такое?» А это вот сапоги, оказывается, такие!

Химический запах был настолько невыносим, что брат Ларисы Павловны решил вступиться за сестру и обратился к директору частного предприятия, где были куплены сапоги.

Анатолий Гнатюк:

Директор мне отвечает: «А вы знаете, у нас пенсионеры такие: приходят, покупают товар, 2-3 месяца поносят, после приходят и сдают. И получают обувь, таким образом, бесплатно». Просто обидно стало…

Стоит заметить, что продавец уже выдал заключение о том, что в сапогах производственного дефекта не выявлено! А по поводу запаха директор частного предприятия приложил к ответу акт санитарно-гигиенической экспертизы о том, что вся обувь, произведенная на его предприятии, соответствует нормам.

Чтобы выяснить, кто кого пытается надуть: продавцы пенсионеров или наоборот, мы вместе с Анатолием Павловичем обратились к эксперту, который провел для нас общую оценку качества сапог.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В представленной для исследований обуви несимметрично вклеены жесткие задники и жесткие подноски. Я вам рекомендую обратиться с письменной претензией к продавцу.

Но ведь продавец уже отказал пенсионерке. Что делать в таком случае?

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если заключение экспертизы, проведенной продавцом, не устроит потребителя, он будет вправе оспорить ее в судебном порядке. При подаче искового заявления потребитель освобождается от уплаты госпошлины. Помимо требований о возмещении стоимости товара, он будет вправе предъявить требование о выплате неустойки, а также материальной компенсации морального вреда.

Кстати, производители сапог согрешили еще в одном случае.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Сапоги сделаны из овчины. По технологии производства обуви из этой кожи обычно изготавливают домашние тапочки и модельную обувь. Обувь для повседневной носки из этой кожи делать не рекомендуется, однако конкретными нормативно-техническими документами это не запрещено.

Что ж, раз не запрещено, значит разрешено. Вот только жаль, что продавец не предупреждает об этом покупателей. Известно, что, пытаясь сэкономить, производители часто забивают поры натуральной кожи солями аммиака. В таких изделиях нога чувствует себя, как в резине. Да плюс еще и запах, от которого кружится голова.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Если вас не устраивает запах какого-либо товара, то в такой ситуации лучше всего обратиться за проведением исследования в Центр гигиены и эпидемиологии района, где товар приобретался либо где вы проживаете.

Именно в Центре гигиены и эпидемиологии мы и узнали все подробности проведения экспертизы.

Галина Афоненкова, врач-лаборант токсикологической лаборатории Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Исследуется как внутренний, так и наружный слой обуви. Также анализируется ее органолептический показатель (в данном случае - запах от обуви).

Любая партия обуви, прежде чем поступить на прилавки магазинов, должна получить сертификат гигиенической регистрации. Копию такого сертификата и прислали Ларисе Павловне. Но ведь он составлен на всю партию, тогла как в каждой партии может быть бракованная пара. Теперь Анатолий Павлович собирается обратиться к продавцам с письменной претензией, указывая те дефекты, которые обнаружил эксперт.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Так как потребитель полагает, что ему продан товар ненадлежащего качества, и свои требования он предъявил в гарантийный срок, установленный на обувь, ему необходимо обратиться с письменным заявлением в адрес продавца. Ему следует указать, что не согласен с результатом проведенной проверки качества товара.

Мы решили помочь Анатолию Павловичу в составлении претензии. Составлять ее можно в произвольной форме. Мы это сделали так.

Директору частного предприятия

«Живица-плюс»

С. М. Филиппович

Гнатюк А. П.,

проживающего по адресу

Минск, ул.Одинцова, 33, кв.54

(м.тел. 8-029-633-65-95)

ПРЕТЕНЗИЯ

26 марта 2010 года в вашем магазине моя сестра вместе со мной приобрела сапоги женские черного цвета, 39 размера, модель н53н05 торговой марки VELLY стоимостью 236 000 рублей.

С результатами Вашей экспертизы мы не согласны.

В начале мая этого года в сапогах были обнаружены следующие дефекты в сапогах:

1) несимметрично вклеены жесткие подноски, разница в длине крыльев составляет 5 миллиметров;

2) несимметрично вклеены жесткие задники, разница в длине крыльев составляет 10 миллиметров.

Напоминаю Вам, что в соответствии с ГОСТ 28371-89 допуск составляет не более двух миллиметров.

На основании вышеизложенного сообщаю, что это дает мне право в соответствии со ст. 19 закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» требовать расторжения договора купли-продажи.

Прошу вернуть уплаченную за товар сумму в размере 236 000 рублей.

Данную претензию прошу рассмотреть в течение 7 дней. В случае игнорирования моих требований я буду вынужден обратиться в суд. В исковом заявлении, помимо вышеизложенного, я буду просить суд взыскать с вашего магазина компенсацию морального вреда. Также вам придется оплатить госпошлину.

Приложение:

1) копия товарного чека /УНП 000191238104/

10 мая 2010 года Гнатюк А. П.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Продавец будет обязан провести экспертизу качества товара. О времени и месте проведения экспертизы он будет обязан уведомить потребителя в письменной форме.

Итак, остается ждать ответ продавца. Если последний согласится с претензией — то 7 дней. Если нет — 14.

О порядке проведения экспертизы качества товара и ответственности сторон читайте ЗДЕСЬ.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.