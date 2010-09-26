Что делать, если 2 года назад я выиграл суд, но деньги до сих пор не получил?

Два года назад Дмитрий Шаблыков выиграл суд, но деньги до сих пор не получил. Что можно посоветовать в такой ситуации?

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В данной ситуации в первую очередь необходимо обратиться в суд, который вынес решение, и уточнить, был ли выписан исполнительный лист и направлялся ли он к исполнению. Если этого по каким-либо причинам не произошло, то истец может обратиться в суд с просьбой о том, чтобы ему был выдан исполнительный лист и направлен к исполнению. С данным заявлением истец может обратиться в течение 3 лет со дня вынесения решения.

Если же исполнительный лист был выписан, то необходимо обратиться в суд по месту нахождения ответчика и узнать, какой судебный исполнитель обслуживает участок, где проживает должник, а также уточнить, какие исполнительные действия по исполнению решения судебным исполнителем предпринималось.

Если же никаких действий не предпринималось, то можно обратиться с жалобой на действия судебного исполнителя в суд по месту нахождения ответчика, к старшему судебному исполнителю либо обратиться с жалобой в Управление юстиции на бездействие судебного исполнителя по исполнению решения суда.

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