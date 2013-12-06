Новости Беларуси. Антидопинговые правила будут четко прописаны в законодательстве Беларуси. Это предусмотрено поправками, которые приняли во втором чтении депутаты. В законопроекте, в частности, детально прописана терминология, касающаяся борьбы с допингом.

Вадим Девятовский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Все моменты, связанные с допинг-контролем, дисквалификацией, кто попадает под санкции и так далее. Здесь очень подробно все расписано. И, самое главное, на рабочую группу был приглашен самый заинтересованный – директор Антидопингового агентства, который поднял все вопросы, которые мы учли.

Поправками внесен еще ряд новшеств. В том числе уточнены особенности перехода спортсмена или тренера из одной спортивной организации в другую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.