19-летнюю маму за уклонение от содержания ребенка в доме малютки могут посадить. Продолжение истории

В декабре 2010 года мы рассказывали о том, как у молодой мамы Юлии Высоцкой социальные службы забрали ребенка и поместили его в приют. Исправилась ли мама за 5 месяцев, можно ли отдать ей ребенка на воспитание?

Напомним, новорожденный Миша оказался в детском доме в силу того, что социальные работники пришли к выводу: безработная 19-летняя мама не в состоянии растить малыша, ведь у нее нет ни средств к существованию, ни надлежащих условий для проживания.

Оксана Гринь, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Минского райисполкома:

Ее жилье не соответствовало никаким нормам, предъявляемым к жилью. Отсутствовало место для приготовления пищи, газовой плиты не было. Само помещение находилось в антисанитарных условиях, кругом грязь, пыль, неубранность.

С гражданским мужем Сергеем Юля ютилась в небольшой комнатке, которую ей выделили родители. Молодой человек героини, не являясь биологическим отцом ребенка, клялся, что любит ее и будет воспитывать мальчика как родного. «Только верните его», — просил он. Тогда же, в декабре, мы организовали встречу с малышом в Борисовском доме ребенка. Миша не отрывал глаз от мамы. Чтобы вернуть сына домой, Юле необходимо было выполнить условия социальных служб: устроиться на работу и навести порядок в доме.

После выхода сюжета в эфир в нашу программу стали поступать звонки. Телезрители просили координаты Юлии Высоцкой. На форумах в интернете развернулись дискуссии по поводу того, как помочь молодой маме. Граждане собрали деньги для внесения оплаты за содержание ребенка в доме малютки, одни поделились детскими вещами, другие даже привезли Юле стиральную машину и холодильник.

Прошло 5 месяцев… Мы решили поинтересоваться, что изменилось в жизни Юли и какие усилия она приложила для того, чтобы забрать сына из приюта.

Оксана Никитина, социальный работник ГУ «Колодищанская ОСШ»:

В данную семью мы выходим почти каждый месяц и наблюдаем изменения, которые произошли за истекший период. По-прежнему остаются антисанитарные условия проживания в семье, потому что мама не занимается ни уборкой своего жилища, ни наведением порядков, ни проведением ремонта. Ребенка в детском доме не посещает, не ездит, не проведывает.

Мы связались с Юлей по телефону и договорились о встрече. Только дома мы ее не застали. За несколько часов до нашего приезда Юлю задержали сотрудники милиции.

Андрей Хрептович, участковый инспектор ИДН Минского РУВД:

Высоцкая Юлия Владимировна 91-го года рождения является обязанным лицом и в настоящее время не трудоустроена. 18 апреля 2011 года ей было выдано направление для прохождения медкомиссии для дальнейшего трудоустройства. До 12 мая медкомиссия не была пройдена. В настоящее время Юля Высоцкая задержана по ст. 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению» сроком на 15 суток».

Ребенок Юли находится в детском доме, а это означает, что согласно действующему законодательству, она обязана ежемесячно оплачивать его содержание. Следовательно, для этого необходимо работать. Похоже, об этом девушка забыла, поэтому и оказалась в изоляторе.

Юлия Высоцкая:

Затянула прохождение медкомиссии. Виновата в том, что здесь нахожусь. Меня справедливо наказали.

А вот справедливо ли то, что маленький Миша при живой маме находится в детском доме?

Юлия Высоцкая:

К ребенку, к сожалению, получилось съездить только два раза, потому что дорого и далеко, по 7 тысяч на проезд.

«А где же гражданский муж юной мамы, — спросите вы, — Где его клятвы?» Увы, мужчина нашел себе другую девушку и с Юлей больше не живет. Поэтому Юле необходимо рассчитывать только на себя и, наконец, осознать, что она — мать.

Оксана Гринь, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Минского райисполкома:

Мы не видим оснований, что она исправилась. В настоящее время принято решение об обращении с иском в суд на лишение ее родительских прав.

Следует понимать, какое впечатление произведет на суд факт задержания Юли за уклонение от трудоустройства. В изоляторе временного содержания Юля проведет 15 суток. На протяжении этого времени сотрудники милиции доставят ее в поликлинику и буквально за руку будут водить по кабинетам врачей для прохождения медкомиссии. И лишь по истечении срока наказания девушка отправится домой. Будем надеяться, что это станет для нее своеобразным уроком и заставит задуматься.

Андрей Хрептович:

В дальнейшем, если гражданка Высоцкая Юлия Владимировна не будет посещать работу, пропускать без уважительных причин, в отношении ее, возможно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». Санкция ст. 174 предусматривает от 1 до 2 лет исправительных работ или ограничение свободы от 1 до 4 лет.

В мае текущего года состоится судебное заседание по вопросу лишения родительских прав Юли Высоцкой. И если решение суда окажется не в ее пользу, это будет означать, что шансов вернуть малыша у девушки практически не останется. Ведь впоследствии мальчика могут усыновить другие мама и папа, которые станут для него настоящей семьей. сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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