14 мая принят законопроект «О белорусах зарубежья»

Новости Беларуси. 14 мая депутаты рассмотрели законопроект, который призван наладить работу с нашими соотечественниками. Документом регулируется порядок отнесения лиц к «белорусам зарубежья», а также регламентируются меры государственной поддержки этой категории граждан. К слову, координатором всех вопросов в данной сфере будет Министерство иностранных дел.

Отметим, что 14 мая, за пределами Беларуси проживает около 3,5 млн белорусов. Наиболее многочисленные диаспоры в России, Украине, Латвии и Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Фесак, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Законопроект обозначает сегодня все основные принципы, цели и задачи государственной поддержки «белорусам зарубежья», поможет нам очень тесно и продуктивно работать с белорусами, которые проживают за рубежом, в таких отраслях, как экономика, образование, наука, культура, туризм. В ходе подготовки к данному законопроекту было сделано 30 поправок и предложений. Все они были приняты, и все разработчики данного законопроекта остались довольны выполненной работой.