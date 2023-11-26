Зёдер: Германия находится в тяжелом государственном кризисе

Премьер-министр Баварии и глава ХСС (Христианско-социального союза) Маркус Зёдер подверг правительство Германии резкой критике за то, что оно не имеет плана и «головы» в свете текущей бюджетной дыры. Об этом пишет РИА Новости.

После того как Министерство финансов Германии заморозило выделение из государственного бюджета дополнительных средств, Зёдер высказал сомнение в том, что коалиция способна руководить страной. Это случилось после того, как суд объявил незаконным перераспределение 60 млрд евро из бюджетов прошлых лет.