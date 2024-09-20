Прямой эфир

Разрушительный шторм «Борис» достиг Италии

20 сентября 2024 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разрушительный шторм «Борис», который пронесся по Центральной Европе, оставив после себя более 20 жертв, добрался и до Италии. Сильный ветер и проливные дожди теперь бушуют на севере Пиренейского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушительный шторм «Борис» достиг Италии-2

В некоторых районах за несколько часов выпало более 250 миллиметров осадков, что превышает месячную норму. Из-за разлившихся рек власти срочно эвакуировали более тысячи человек, их размещают в школах и спортивных центрах. По данным экстренных служб, без вести пропали два человека. Остановлено движение поездов, практически полностью прекращено сообщение с Францией, закрыты дороги. Местных жителей призвали перебираться на верхние этажи домов. Власти готовятся вести в регионе высший уровень опасности.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Роттердаме неизвестный с ножом напал на прохожих
20 сентября 2024 08:31

В Роттердаме неизвестный с ножом напал на прохожих

Зеленский встретится с Байденом и Харрис в Вашингтоне
20 сентября 2024 08:17

Зеленский встретится с Байденом и Харрис в Вашингтоне

Кадыров пожаловался, что Маск отключил Cybertruck на фронте
20 сентября 2024 07:56

Кадыров пожаловался, что Маск отключил Cybertruck на фронте